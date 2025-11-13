3,5 млн тенге выплатят казахстанцу за переломы и повреждения внутренних органов
Осенью 2023 года в Костанае произошёл несчастный случай на стройке: один из работников получил тяжёлые множественные переломы и повреждения внутренних органов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Верховный суд.
В результате происшествия мужчина частично утратил трудоспособность, и ему была оформлена инвалидность.
Пострадавший обратился в суд с иском к работодателю о взыскании компенсации морального вреда. При рассмотрении дела Костанайский городской суд установил, что несчастный случай произошёл из-за нарушения работодателем требований техники безопасности. Эти обстоятельства подтверждались материалами уголовного дела и актами уполномоченных органов.
Суд разъяснил сторонам преимущества урегулирования спора мирным путём. В ходе процесса обе стороны выразили готовность к примирению, и по их ходатайству была проведена процедура медиации. В результате было заключено медиативное соглашение, согласно которому работодатель выплатил пострадавшему 3,5 миллиона тенге, а истец отказался от дальнейших исковых требований.
В Петропавловске также удалось урегулировать спор с помощью медиации. Владелец квартиры обратился в суд к строительной компании, указав, что строители не устранили выявленные дефекты: неровности стен, трещины в стяжке, протечки и неисправности системы отопления.
Стороны заключили медиативное соглашение, по условиям которого строительная компания обязалась устранить все недостатки за свой счёт в установленные сроки и компенсировать истцу часть расходов на услуги специалистов. Это позволило достичь взаимопонимания и разрешить спор без длительного судебного разбирательства.
