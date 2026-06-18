3,5 млрд тенге сэкономили в Казахстане за счет рационального управления лекарствами

В Министерстве здравоохранения рассмотрены результаты открытия отделений клинической фармакологии и госпитальной фармации в стационарах страны, а также дальнейшие меры по развитию этой службы в медицинских организациях.

По итогам 2024–2025 годов экономический эффект от внедрения современных подходов к управлению лекарственными средствами в стационарах составил порядка 3,5 млрд тенге.

Сегодня деятельность клинической фармакологии и госпитальной фармации направлена на контроль назначения, учета и применения лекарственных препаратов, предупреждение медикаментозных ошибок, снижение рисков нежелательных реакций и рациональное использование бюджетных средств.

Особое значение работа службы приобретает в вопросах борьбы с полипрагмазией – практикой необоснованного назначения большого количества лекарственных средств одному пациенту, что повышает риск осложнений и негативно влияет на результаты лечения.

На сегодняшний день в Казахстане функционируют 142 отделения клинической фармакологии и госпитальной фармации. Наиболее активно работа по их внедрению ведется в Астане, Шымкенте, Атырауской, Кызылординской и Алматинской областях.

Одним из ключевых направлений деятельности является обеспечение рационального применения антибактериальных препаратов. По оценкам специалистов, от 30 до 50 процентов случаев антибиотикотерапии могут быть связаны с необоснованным назначением лекарственных средств. Это не только увеличивает расходы системы здравоохранения, но и способствует развитию устойчивости микроорганизмов к антибиотикам, что признано одной из глобальных угроз общественному здоровью.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова подчеркнула, что развитие службы клинической фармакологии является не только вопросом эффективного расходования средств, но прежде всего вопросом безопасности пациентов.

«Речь идет не только об экономии бюджетных средств, но и о предотвращении медикаментозных ошибок, снижении количества осложнений и повышении качества лечения. Несмотря на доказанную эффективность, за последние три года соответствующие подразделения созданы лишь в 34,1 процента медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь», – отметила министр.

Практическая эффективность новой модели уже подтверждается результатами конкретных медицинских организаций.

Так, в городской многопрофильной больнице №1 города Астаны после создания отделения госпитальной фармации был организован полный учет движения лекарственных средств, автоматизирован контроль их использования и внедрен ежедневный фармацевтический аудит назначений.

По словам директора больницы Ербола Сарсенбаева, только за первый год работы экономический эффект составил 340 млн тенге. При этом количество нежелательных побочных реакций снизилось на 60 процентов, число медикаментозных ошибок сократилось на 45 процентов, а количество жалоб и претензий пациентов уменьшилось на 30 процентов. Важным результатом стало и изменение роли госпитальной аптеки. Сегодня провизоры являются полноценными участниками лечебного процесса, обеспечивая контроль лекарственной терапии на всех этапах оказания медицинской помощи.

Централизованное разведение препаратов в специализированных боксах и организация распределения лекарственных средств через службу госпитальной фармации позволили освободить медицинских сестер от части рутинной работы и дать им возможность уделять больше времени непосредственному уходу за пациентами. По итогам аппаратного совещания с участием региональных управлений и республиканских клиник, министр поручила обеспечить безусловное исполнение Дорожной карты по развитию службы клинической фармакологии, активизировать открытие отделений клинической фармакологии и госпитальной фармации во всех стационарах страны, а также подготовить предложения по совершенствованию нормативной базы и кадровому обеспечению службы.