35 многоквартирных домов построят в Жамбылской области до конца года

Под председательством акима Жамбылской области Ербола Карашукеева состоялось аппаратное совещание по вопросам строительства жилья, развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры и обеспечения индустриальных зон инженерными сетями.

С докладом выступил руководитель управления строительства Ерлан Орынбаев.

В регионе реализуются 143 строительных проекта. До конца года планируется завершить 96 объектов.

В 2026 году в строительную отрасль области планируется привлечь 418,5 млрд тенге инвестиций.

До конца года предусмотрен ввод 770 тыс. квадратных метров жилья. За январь–июнь уже введено 326 тыс. квадратных метров.

В текущем году социальным жильем планируется обеспечить 2 035 очередников.

В области ведется строительство 66 многоквартирных жилых домов на 2 941 квартиру. По итогам года планируется ввести 35 домов на 1 685 квартир. В микрорайоне Улы Дала города Тараза уже завершено строительство двух кредитных жилых домов на 125 квартир.

Кроме того, начато строительство 30 многоквартирных кредитных домов на 1 176 квартир в районе улицы Аскарова. Подготовлена проектно-сметная документация для строительства еще 36 кредитных домов на 1 800 квартир.

Для граждан из числа социально уязвимых категорий населения планируется приобрести 350 арендных квартир. На сегодня приобретено 78 квартир.

В рамках развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры реализуются 30 проектов. Из них 24 планируется завершить до конца года.

Ербол Карашукеев отметил, что Глава государства рассматривает строительную отрасль как один из ключевых драйверов экономики страны. По его словам, увеличение объемов жилищного строительства, развитие инженерной и социальной инфраструктуры, качество строительных работ и привлечение инвестиций должны находиться на постоянном контроле.

Аким области также напомнил, что с 1 июля 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Строительный кодекс.

— Новый Строительный кодекс комплексно регулирует сферу строительства, унифицирует требования к строительной деятельности, усиливает контроль за качеством строительно-монтажных работ и повышает ответственность участников строительного процесса. Качественная реализация требований кодекса в регионе — общая задача для всех, — сказал Ербол Карашукеев.

По итогам совещания ответственным лицам поручено обеспечить соблюдение требований Строительного кодекса, завершить в установленные сроки запланированные строительные объекты, усилить контроль за качеством работ, а также обеспечить строгое соблюдение строительных норм и стандартов.