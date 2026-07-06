В Казахстане могут временно запретить ввоз яблок

Министерство сельского хозяйства Казахстана предложило ввести временный запрет на ввоз яблок в страну. Соответствующий проект приказа опубликован на портале открытых нормативных правовых актов.

Согласно документу, ограничения предлагается установить с 1 августа по 31 декабря 2026 года. Запрет будет распространяться на импорт яблок автомобильным, железнодорожным и водным транспортом как из третьих стран, так и из государств — членов Евразийского экономического союза.

При этом действие ограничений не затронет транзитные перевозки яблок через территорию Казахстана, а также транспортировку продукции между странами ЕАЭС, если маршрут проходит через территорию республики.

В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что инициатива направлена на поддержку отечественных производителей и обеспечение стабильного сбыта продукции казахстанских садоводов.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение на портале «Открытые НПА».