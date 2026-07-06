В Казахстане могут временно запретить ввоз яблок
Ограничения планируют ввести с августа до конца 2026 года для поддержки отечественных производителей.
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Министерство сельского хозяйства Казахстана предложило ввести временный запрет на ввоз яблок в страну. Соответствующий проект приказа опубликован на портале открытых нормативных правовых актов.
Согласно документу, ограничения предлагается установить с 1 августа по 31 декабря 2026 года. Запрет будет распространяться на импорт яблок автомобильным, железнодорожным и водным транспортом как из третьих стран, так и из государств — членов Евразийского экономического союза.
При этом действие ограничений не затронет транзитные перевозки яблок через территорию Казахстана, а также транспортировку продукции между странами ЕАЭС, если маршрут проходит через территорию республики.
В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что инициатива направлена на поддержку отечественных производителей и обеспечение стабильного сбыта продукции казахстанских садоводов.
Проект приказа вынесен на публичное обсуждение на портале «Открытые НПА».
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