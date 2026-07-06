Обратная сторона горячего водоснабжения: жители Семея жалуются на выбросы котельных

Коммунальная революция, которой жители Семея ждали больше 30 лет, принесла городу долгожданное горячее водоснабжение в летний период. Однако вместе с комфортом для одних горожан возникли новые проблемы для других. Жители частного сектора жалуются на зольную пыль и сажу, которые оседают на подоконниках, огородах и в бассейнах. Часть семейчан оказалась в парадоксальной ситуации: не являясь потребителями горячего водоснабжения, они круглый год сталкиваются с последствиями работы теплоисточников, обеспечивающих коммунальное благо для города, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В 2026 году семейчане наконец-то отключили водонагреватели, которые вот уже 30 лет обеспечивали горячую воду в не отопительный сезон. После многолетней реконструкции теплосетей в город вернулось долгожданное коммунальное благо. Это стало возможным благодаря закольцовке магистралей и объединению нескольких теплоисточников в единую систему.

Летом услугу круглогодичного горячего водоснабжения обеспечивают 4 из 21 городской котельной. Однако долгожданное событие обернулось неожиданной проблемой для многих горожан.

Котельные топят углём. Дым из труб несёт с собой сажу, которая оседает на подоконниках, автомобилях, участках, на сохнущем после стирки белье. Жители частного сектора, расположенного вблизи котельных, сетуют на почерневший садовый инвентарь и загрязнённую воду в бассейнах.

Семейчанин Алексей Ахметов живёт в квартале от котельной «Габбасова», которая сегодня поставляет горячую воду в центральную часть города. Говорит, что летом его семья вынуждена ежедневно протирать подоконники в доме. А бассейн приходится накрывать после каждого купания.

«Окна открыты практически круглые сутки, потому что стоит жара. Но уже к вечеру на подоконниках появляется чёрный налёт. Если не закрыть на улице детский бассейн или оставить садовую мебель, через пару дней всё покрывается мелкой сажей. Получается, что мы терпим неудобства ради услуги, которой сами даже не пользуемся. В частном секторе горячего водоснабжения нет», - говорит Алексей Ахметов.

По словам мужчины, работа котельных доставляет хлопоты именно в летний период. Зимой, при закрытых окнах и дверях, она не так очевидна, хотя более всего заметна из-за контраста сажи на белом снегу.

А сейчас, когда пыль оседает на грядках, плодовых деревьях и теплицах, жители опасаются, что постоянное воздействие выбросов может сказаться не только на качестве урожая, но и на здоровье людей.

«Приходится искать новые способы и решения: вешаем мокрые марли на окна в качестве дополнительной защиты от налёта в доме. Но весь участок ведь не закроешь!», - говорит мужчина.

С похожими жалобами выступают и жители многоквартирных домов, расположенных рядом с объектами теплоснабжения. Они отмечают, что летом невозможно долго держать окна открытыми. Сажа въедается в белые подоконники, отмыть её с первого раза почти невозможно.

«Мы ждали горячую воду десятилетиями, и это действительно большое событие для города. Но хотелось бы, чтобы вместе с модернизацией сетей модернизировали и сами котельные», - говорят жители. «Утром помоешь окна, а вечером на стекле уже заметен серый налёт. На бельё, которое сушится во дворе, тоже оседает пыль», - рассказывают горожане.

Запуск горячего водоснабжения в тёплый сезон стал одним из самых заметных коммунальных достижений 21 века в Семее. Следующим этапом модернизации ожидается снижение выбросов из котельных и установка эффективных систем очистки.

В городском теплоснабжающем предприятии «Теплокоммунэнерго» наслышаны о проблеме. К ним так же поступают жалобы на последствия работы теплоисточников. Причиной становятся нештатные ситуации в виде выбросов.

«В целом ситуация стабильная, экологи делают регулярные замеры. Но иногда такие выбросы случаются, когда в котлы поступает более тонкая фракция угля или увеличивается нагрузка на котёл. Поэтому и дымит », - прокомментировали в коммунальном предприятии.

Сейчас горячее водоснабжение в Семее обеспечивает работа 4 теплоситочников: это ТЭЦ-1, котельные РК-3, «МЭН» и «Габбасова», на которую поступает больше всего нареканий. На обогрев котлов в летний период уходит 10 тысяч тонн угля в месяц.

По информации заместителя директора ГКП «Теплокоммунэнерго» Жандоса Какибаева, сейчас в котельной Габбасова проходит проверка функционирования рукавного фильтра, который должен улавливать загрязняющие частицы.

«Недавно закончилась реконструкция котла №4 по программе ЖКХ. Средства были выделены из республиканского бюджета. Там был установлен второй в городе рукавный фильтр, который улавливает твёрдые частицы из дымовых газов. В случае успешной пуско-наладки, надеемся, проблема с загрязнением будет решена», - отметил Жандос Какибаев.

Один такой рукавный фильтр стоит 250 млн. тенге. На 21 котельных Семея работает 96 котлов. Для решения экологической проблемы города нужны десятки миллиардов тенге.

Семей – это единственный административный центр Казахстана, который отапливается от сети котельных. Они разбросаны по всему городу. При больших кадровых затратах и ощутимом потреблении угля выходит низкая производительность. Поэтому проблема отсутствия горячей воды летом заключалась не только в изношенности магистралей, но и в крайней неэффективности городской системы отопления. Для подачи горячей воды летом пришлось бы топить большую часть котельных круглый год.

Поэтому Семей не принято сравнивать с ближайшими Павлодаром и Усть-Каменогорском по эффективности теплоподачи, где есть ТЭЦ, а тепло порой является побочным продуктом.

Для централизации тепловых источников и наращивания тепловой мощности, которой сейчас не хватает в правобережье Семея, необходимо строительство новой ТЭЦ.

Сейчас в Семее горячей водой обеспечены 539 многоквартирных домов из 699, имеющих систему горячего водоснабжения. Остальные дома присоединятся к списку счастливчиков после модернизации тепловой инфраструктуры.

В Семее продолжается масштабная работа по увеличению и замене магистралей. В прошлом году в Семее заменили 29 км сетей, в этом году планируется обновить 38,8 км. В городе реализуется 5 проектов на сумму 15 млрд. тенге, направленных на увеличение мощности котельных и снижение износа тепловых сетей.