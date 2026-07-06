В Алматы мужчина погиб после семейного конфликта

В Алматы расследуют убийство 59-летнего мужчины, который получил смертельные ножевые ранения во время семейного конфликта. Подозреваемым по делу проходит его 34-летний пасынок.

Как сообщили в департаменте полиции города, сообщение о поножовщине в одной из квартир дома по улице Брусиловского в Алмалинском районе поступило на пульт «102» около трех часов ночи.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось — мужчина скончался от множественных ножевых ранений и обильной кровопотери.

По данным полиции, подозреваемый был задержан по горячим следам. По предварительной информации, во время семейной ссоры он несколько раз ударил отчима кухонным ножом.

По словам задержанного, причиной конфликта стали разногласия, связанные с его матерью. Эту версию правоохранительные органы проверяют в ходе расследования.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.