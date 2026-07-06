Более 2400 подростков доставили в полицию за три дня в Казахстане
В ряде регионов страны прошли профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.
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Свыше 2,4 тыс. несовершеннолетних были доставлены в подразделения полиции в ходе профилактических мероприятий, прошедших с 1 по 3 июля в ряде регионов Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Профилактические рейды проводились в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях, а также в областях Абай и Улытау. Основной целью мероприятий стало предупреждение правонарушений среди подростков и обеспечение их безопасности.
По данным МВД, более 1,5 тыс. несовершеннолетних были доставлены в полицию за совершение административных правонарушений. Еще около 1 тыс. подростков — в связи с безнадзорностью и беспризорностью.
В ходе проверок к административной ответственности привлекли 257 родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, около 1,5 тыс. родителей оштрафовали за нахождение несовершеннолетних в ночное время вне дома — на улицах и в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей.
В МВД отметили, что благодаря проведенным профилактическим мероприятиям в указанных регионах за этот период не было зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними.
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