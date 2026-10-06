35 работников образования недополучили выплаты в Аркалыке
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В Аркалыке 35 работникам сферы образования выплатили более 5 млн тенге компенсаций после вмешательства прокуратуры. Нарушения касались сотрудников, достигших пенсионного возраста, передает BAQ.KZ.
Прокуратура города провела проверку соблюдения трудового законодательства в организациях образования и выявила 35 фактов нарушения трудовых прав работников.
В частности, сотрудникам не выплачивали компенсации, предусмотренные коллективными договорами. Также были выявлены нарушения при оформлении прекращения трудовых отношений.
После прокурорского реагирования 35 работникам выплатили в общей сложности более 5 млн тенге, восстановив их трудовые права.
Кроме того, к предусмотренной законом ответственности привлекли 11 руководителей подведомственных организаций образования Аркалыка.
В прокуратуре сообщили, что вопросы соблюдения трудового законодательства, своевременности и полноты выплат работникам останутся на контроле.
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