3,5 тысячи наркоправонарушений раскрыто за пять месяцев в Казахстане
Масштабная операция против наркотиков.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство внутренних дел Казахстана подводит итоги масштабной республиканской операции "Қарасора — 2025", направленной на борьбу с незаконным оборотом и культивированием наркосодержащих растений, передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД.
Операция, длившаяся с июня по октябрь, объединила усилия полиции, Национальной гвардии и Министерства обороны. Для контроля за ситуацией использовались вертолёты, беспилотники и спутниковые координаты.
По итогам операции выявлено 3,5 тысячи наркоправонарушений, изъято более 27 тонн наркотических средств и уничтожено свыше 110 тысяч кустов наркосодержащих растений. Также была пресечена деятельность четырёх организованных преступных групп, включая одну транснациональную, ликвидировано шесть нарколабораторий и перекрыто 50 внутренних каналов поставки наркотиков.
В отдельных регионах ситуация выглядит следующим образом: в Жамбылской области изъято более 200 кг марихуаны, в Жезказгане – 100 кг, а в Кызылординской области уничтожено 928 кустов конопли весом 300 кг. Кроме того, в аэропорту Алматы предотвращена попытка ввоза трёх килограммов марихуаны гражданином Индии.
Комментируя итоги операции, представители МВД подчеркнули, что работа по защите здоровья граждан и укреплению общественной безопасности будет продолжена.
Самое читаемое
- 1400 автомобилей сопровождали акмолинские полицейские в неблагоприятных погодных условиях
- Полиция Актау опровергла слухи о готовящихся терактах в школах города
- МВД раскрыло убийство 2016 года в Астане с помощью ДНК-технологий
- Казахстанские юниоры выиграли три медали на домашнем этапе Кубка мира по шорт-треку
- Казахстанские пловцы выиграли золото и серебро на Играх исламской солидарности