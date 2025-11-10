Министерство внутренних дел Казахстана подводит итоги масштабной республиканской операции "Қарасора — 2025", направленной на борьбу с незаконным оборотом и культивированием наркосодержащих растений, передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД.

Операция, длившаяся с июня по октябрь, объединила усилия полиции, Национальной гвардии и Министерства обороны. Для контроля за ситуацией использовались вертолёты, беспилотники и спутниковые координаты.

По итогам операции выявлено 3,5 тысячи наркоправонарушений, изъято более 27 тонн наркотических средств и уничтожено свыше 110 тысяч кустов наркосодержащих растений. Также была пресечена деятельность четырёх организованных преступных групп, включая одну транснациональную, ликвидировано шесть нарколабораторий и перекрыто 50 внутренних каналов поставки наркотиков.

В отдельных регионах ситуация выглядит следующим образом: в Жамбылской области изъято более 200 кг марихуаны, в Жезказгане – 100 кг, а в Кызылординской области уничтожено 928 кустов конопли весом 300 кг. Кроме того, в аэропорту Алматы предотвращена попытка ввоза трёх килограммов марихуаны гражданином Индии.

Комментируя итоги операции, представители МВД подчеркнули, что работа по защите здоровья граждан и укреплению общественной безопасности будет продолжена.