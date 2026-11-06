350 тонн зерна исчезли из чужих закромов: директор агрофирмы получил 6 лет тюрьмы

Пшеницу стоимостью 28,5 млн тенге продали без согласия владельца, а услуги перевозчиков на миллионы тенге так и остались неоплаченными. В Житикаринском районе Костанайской области эта история закончилась уголовным приговором для руководителя ТОО «Эклипс Агро».

Согласно материалам обвинения, в октябре 2024 года директор компании получил 352,56 тонны пшеницы, принадлежавшей крестьянскому хозяйству. Стоимость зерна оценивалась в 28,5 млн тенге.

Впоследствии документы на сельхозпродукцию переоформили на ТОО «Эклипс Агро». После этого зерно продали третьим лицам, не получив согласия законного владельца.

На этом финансовые претензии к компании не закончились. По версии обвинения, ТОО «Эклипс Агро» также не рассчиталось с тремя перевозчиками. Общая сумма задолженности за транспортные услуги составила 11,1 млн тенге.

В суде защита пыталась представить ситуацию как результат совместной хозяйственной деятельности сторон. Однако прокурор обратил внимание на отсутствие договора о совместной деятельности и документов, которые давали бы директору право распоряжаться чужим зерном.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимому восемь лет лишения свободы. Суд счел необходимым назначить шесть лет заключения, а также запретил ему занимать определенные должности в течение шести лет.

Приговор Житикаринского районного суда пока не вступил в законную силу.