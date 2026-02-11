Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" Министерства просвещения РК совместно с ЮНЕСКО продолжает активно развивать цифровые компетенции педагогов. Почти 350 тысяч учителей из разных регионов страны прошли бесплатный онлайн-курс, посвящённый эффективному использованию искусственного интеллекта в школьной среде, передает BAQ.KZ.

Курс разработан с учётом международного опыта и особенностей национальной системы образования. Он направлен на формирование у педагогов навыков грамотного и ответственного использования современных цифровых инструментов. В ходе обучения слушатели осваивают создание учебных материалов и тестов, разработку тематических иллюстраций и совершенствуют процесс планирования уроков.

Онлайн-курс доступен для всех граждан страны на платформе MOOC "Өрлеу". Обучение проходит в удобное для участников время, а по завершении курса выдаются официальные свидетельства. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте reg.orleu.edu.kz.

Минпросвещения РК подчёркивает, что повышение цифровой грамотности учителей является одним из ключевых направлений модернизации образовательной системы и способствует более качественной подготовке школьников к современному цифровому миру.