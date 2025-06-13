Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО "Самрук-Қазына", на котором обсудили реализацию поручений Главы государства и текущее состояние ключевых проектов фонда, передает BAQ.KZ. На повестке - инвестиции, модернизация, логистика и усиление позиций Казахстана на международной арене.

Глава правления фонда Нурлан Жакупов доложил о реализации 46 масштабных инвестиционных проектов в стратегических отраслях - от нефтехимии и энергетики до логистики и горнорудного сектора. За четыре месяца текущего года освоено 98% предусмотренных средств, а уже пять объектов введены в эксплуатацию на сумму свыше 355 миллиардов тенге.

Среди ключевых запусков - контейнерный хаб в порту Актау, крупнейший в акватории Каспия, способный принимать железнодорожные составы и отправлять грузы морем. Новый международный логистический терминал Zhetysu в Алматы, созданный в партнерстве с китайским портом Сиань, усилит транзитный потенциал страны и свяжет Казахстан с рынками Китая и Европы.

Также завершена модернизация завода CASPI BITUM в Актау - теперь его производственные мощности выросли до 750 тысяч тонн в год. В Алматы построен высокотехнологичный научный центр инфекционных болезней на 350 коек. А в Кендерли - на завершающей стадии строительство опреснительного завода, где идут пуско-наладочные работы.

Инфраструктурная повестка не ограничилась завершенными проектами. С опережением графика завершено строительство газопровода "Талдыкорган – Ушарал" длиной 302,4 км. Начаты подготовительные работы по строительству газосепарационного комплекса и второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент".

В завершение заседания премьер-министр поручил "Самрук-Қазына" и профильным министерствам обеспечить бесперебойную реализацию всех проектов и усилить поддержку отечественных производителей.