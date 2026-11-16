Новую школу-интернат для юных спортсменов откроют в Атырау в 2027 году

В Атырауской области продолжается строительство школы-интерната-колледжа для одарённых детей, занимающихся спортом. Новый комплекс объединит обучение, проживание и профессиональную спортивную подготовку.

Общая площадь комплекса составит 16,7 тыс. кв. метров. Учебный блок рассчитан на 400 учащихся, общежитие — на 300 воспитанников. Здесь будут обучаться школьники с 7-го по 11-й класс по 13 олимпийским видам спорта, включая дзюдо, тхэквондо, волейбол, бокс, вольную борьбу, настольный теннис и художественную гимнастику.

В комплексе также предусмотрены бассейн, актовый зал, библиотека и медицинский центр. На прилегающей территории оборудуют футбольную, баскетбольную и волейбольную площадки, а также беговые дорожки. Для воспитанников, проживающих в общежитии, организуют четырёхразовое питание.

Во время осмотра Болат Акчулаков поручил обеспечить высокое качество строительных работ и оснащения комплекса, подчеркнув, что условия обучения и тренировок должны соответствовать современным требованиям.

«Важно, чтобы дети могли совмещать качественное образование с профессиональной спортивной подготовкой. Комплекс должен стать полноценной базой для воспитания спортсменов, способных представлять Казахстан на республиканских и международных соревнованиях», — подчеркнул глава региона.

Проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства. Подрядчиком выступает ТОО «ЦИТ Сарыарқа». Завершить строительство планируется в апреле 2027 года.