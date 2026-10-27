356 тысяч ИП снялись с учета: что произошло с бизнесом в Казахстане

За девять месяцев 2026 года в Казахстане снялись с учета 356,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и 19,7 тысячи юридических лиц. Всего регистрацию прекратили 375,9 тысячи налогоплательщиков. При этом значительная часть предпринимателей продолжила работать в другом статусе либо не имела доходов еще до налоговой реформы. Такие данные привел заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин в ответе на депутатский запрос.

Сколько предпринимателей действительно ушли из бизнеса

По данным министерства, из 356,2 тысячи индивидуальных предпринимателей, снявшихся с учета, 73,9 тысячи, или 20,8%, перешли на специальный налоговый режим для самозанятых.

Еще 151,8 тысячи предпринимателей, или 42,6%, не имели доходов в 2025 году.

Получается, что не менее 225,7 тысячи случаев, или 63,4%, приходятся на предпринимателей, которые ранее не получали доходов либо продолжили деятельность в статусе самозанятых.

Среди прекративших регистрацию у 102,4 тысячи предпринимателей доходы составляли до 10 млн теңге, еще у 28 тысяч превышали эту сумму.

Отдельно министерство выделило 30,1 тысячи предпринимателей, прекративших деятельность после перехода на общеустановленный порядок налогообложения либо из-за невозможности продолжать работу в новых условиях.

При этом с января по сентябрь 2026 года в Казахстане зарегистрировали 277 тысяч новых субъектов бизнеса. Из них 242,3 тысячи индивидуальных предпринимателей и 34,7 тысячи юридических лиц.

Торговля, услуги и транспорт. Где чаще закрывали ИП

Больше всего снятий с учета пришлось на розничную торговлю. За девять месяцев регистрацию прекратили 128,4 тысячи предпринимателей, или 36% от общего числа.

В остальных отраслях показатели распределились следующим образом.

Прочие услуги. 59,8 тысячи ИП.

Транспортные услуги. 34,5 тысячи.

Операции с недвижимостью. Около 23 тысяч.

Оптовая торговля. 11,5 тысячи.

Строительство. 11,2 тысячи.

Общественное питание. 8,5 тысячи.

Образование. 6,4 тысячи.

Среди регионов больше всего предпринимателей снялись с учета в Алматы, где их число достигло 62,5 тысячи.

В Астане зарегистрировали 41,9 тысячи таких случаев, в Туркестанской области 33 тысячи, в Алматинской области 26,9 тысячи.

Как новые налоги изменили работу предпринимателей

После вступления в силу нового Налогового кодекса заметно изменилось распределение бизнеса по налоговым режимам.

По состоянию на 1 октября 2026 года количество индивидуальных предпринимателей на общеустановленном режиме налогообложения выросло со 114,1 тысячи до 384,2 тысячи. Прирост составил около 270 тысяч.

Число юридических лиц на этом режиме увеличилось с 415,8 тысячи до 519,6 тысячи.

В общей сложности количество налогоплательщиков, работающих по общеустановленному порядку, выросло на 373,8 тысячи, или 70,5%.

Увеличилось и число плательщиков налога на добавленную стоимость. Их стало 172 тысячи против прежних 134,4 тысячи. Рост составил 37,6 тысячи, или 28%.

При этом для малого бизнеса сохранили специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.

Предельный доход для работы на этом режиме увеличили до 600 тысяч месячных расчетных показателей, а ограничение по количеству работников отменили.

На 1 октября упрощенный режим применяли около 1,17 млн субъектов бизнеса. Из них 1,092 млн индивидуальных предпринимателей и 75,8 тысячи юридических лиц.

Почти миллион казахстанцев перешли на самозанятость

К 1 октября 2026 года специальным налоговым режимом для самозанятых пользовались 981,2 тысячи человек. Из них 807,3 тысячи впервые присоединились к этому режиму.

Большинство работают через интернет-платформы. Таких насчитывается 866,9 тысячи, или 88% от общего числа. Еще 114,2 тысячи человек, или 12%, ведут деятельность самостоятельно.

Самыми распространенными направлениями стали перевозка пассажиров и доставка.

В такси работают 519,7 тысячи самозанятых, в курьерских службах 292,5 тысячи. Вместе они составляют 83% всех участников режима.

За 866,9 тысячи человек, оказывающих услуги через интернет-платформы, перечислили социальные платежи на общую сумму 16,1 млрд теңге.

Из них 4,4 млрд теңге направили на обязательные пенсионные взносы, 3,8 млрд теңге на обязательные пенсионные взносы работодателей, 3,9 млрд теңге на социальные отчисления и 4,1 млрд теңге на обязательное социальное медицинское страхование.

ИП стало меньше, но доходы и число работников выросли

Министерство национальной экономики привело данные о предпринимателях, сдающих налоговую отчетность по форме 910.00.

В первом полугодии 2026 года их количество сократилось с 1,512 млн до 1,086 млн. Снижение составило 28,2%.

При этом совокупный заявленный доход субъектов на этом режиме вырос с 7,89 трлн до 9,38 трлн теңге, или на 18,9%.

Число наемных работников увеличилось с 445,5 тысячи до 508,6 тысячи человек. Прирост составил 14,2%.

Фонд оплаты труда вырос с 417,8 млрд до примерно 448 млрд теңге, или на 7,3%.

По состоянию на 1 октября налоговые поступления в консолидированный бюджет Казахстана достигли 22,689 трлн теңге. Это на 3,547 трлн теңге, или 18,5%, больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Поступления от малого и среднего бизнеса увеличились на 1,128 трлн теңге, или 17,5%.

При этом налоговые поступления от малого предпринимательства выросли на 27,1%, от среднего на 9,6%.

Где доходы бизнеса начали снижаться

Несмотря на общереспубликанский рост, положительная динамика наблюдается не во всех регионах.

Увеличение заявленных доходов зафиксировано в 17 из 20 регионов Казахстана.

В Западно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях доходы снизились.

Особенно заметные изменения произошли в Мангистауской области, где одновременно сократились доходы предпринимателей, количество наемных работников и фонд оплаты труда.

Будут ли пересматривать Налоговый кодекс

В ответе на депутатский запрос Серик Жумангарин подчеркнул, что снятие предпринимателя с учета нельзя автоматически считать прекращением бизнеса. Часть граждан продолжила работать в статусе самозанятых, другие не имели доходов еще до изменения налоговых правил.

В Министерстве национальной экономики считают, что окончательные выводы о влиянии реформы делать преждевременно, поскольку новый Налоговый кодекс действует первый год.

При этом власти допускают пересмотр отдельных норм, если их отрицательное влияние на предпринимателей подтвердится фактическими данными.

В проектном офисе по введению Налогового кодекса при постоянном участии Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» рассматриваются обращения бизнеса. Среди обсуждаемых вопросов находятся ограничения на налоговые вычеты по сделкам между предпринимателями.

После завершения полного налогового периода 2026 года правительство намерено отдельно оценить финансовые показатели предпринимателей, перешедших на общеустановленный режим, и их фактическую налоговую нагрузку.

Если анализ подтвердит устойчивые негативные последствия отдельных положений Налогового кодекса или практики их исполнения, власти рассмотрят соответствующие изменения.