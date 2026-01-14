Минздрав Казахстана сообщил, что согласно национальному исследованию "Доля граждан Республики Казахстан, ведущих здоровый образ жизни", по итогам 2025 года 35,7% казахстанцев придерживаются принципов ЗОЖ, это на 1,5 процентных пункта больше, чем годом ранее, передает BAQ.KZ.

– Рост показателя говорит о том, что всё больше граждан осознанно относятся к своему здоровью, выбирая профилактику заболеваний, физическую активность и сбалансированное питание вместо лечения последствий. Положительная динамика стала также результатом системной профилактической работы, которая ведется по всей стране, – говорится в сообщении Минздрава.

Одним из инструментов профилактики стали школы здоровья — площадки при организациях здравоохранения, где людей обучают укреплять здоровье. При поликлиниках и стационарах работают школы здоровья системы кровообращения, сахарного диабета, бронхиальной астмы, пожилого человека, планирования семьи, подготовки к родам, молодой мамы, здорового ребенка и профилактики поведенческих факторов риска.



В 2025 году в Казахстане действовали 4 719 школ здоровья в организациях ПМСП, которые посетили более 1,66 млн человек, и 380 школ в стационарах с охватом 253 352 человека.



Параллельно осуществляли деятельность 72 антитабачных центра и кабинета, услугами которых воспользовались почти 35 тысяч человек.