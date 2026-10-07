36 фермеров не могут получить свои земли в Жамбылской области – что говорят в акимате

В Жамбылской области десятки фермеров пожаловались, что уже семь месяцев не могут пользоваться принадлежащими им земельными участками. По их словам, договор с кооперативом был расторгнут почти год назад, однако сельхозугодья по-прежнему находятся в пользовании прежнего хозяйства.

Корреспондент BAQ.KZ обратился в акимат района, чтобы выяснить обстоятельства ситуации.

Спор возник между ТОО «Луговской конный завод» и местными жителями. Несколько лет назад 36 человек передали свои земельные участки товариществу и вошли в его состав в качестве пайщиков. Позже они решили выйти из ТОО и потребовали вернуть принадлежащие им земли. Однако, по словам жителей, получить свои участки они до сих пор не могут.

Ситуацию прокомментировал руководитель отдела внутренней политики Турара Рыскуловского района Нурлан Копбаев.

«В ТОО «Луговской конный завод» насчитывается более 170 пайщиков. Из них 36 человек решили выйти из товарищества. Со стороны ТОО возражений нет, им готовы выделить принадлежащие им земли. Однако пайщики требуют не те участки, с которыми изначально вошли в товарищество, а земли, которые выбрали сами. На этих участках у товарищества уже есть определенные обязательства. Поэтому в ТОО предлагают пайщикам выйти со своими первоначальными земельными участками», – пояснил Копбаев.

По его словам, сейчас спор рассматривается в суде, поэтому более подробно комментировать ситуацию в акимате не стали.