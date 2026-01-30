Доступность и эффективность лекарственного обеспечения для каждого пациента стали главным фокусом в работе Министерства здравоохранения в 2025 году. Так, 3,6 млн человек получили бесплатные лекарства по ГОБМП и ОСМС — это 15,6 млн рецептов на сумму 262,9 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.

"Перечни препаратов обновлены: исключены неэффективные лекарства, усилены современные и инновационные. В аптеках наведен порядок: пересмотрены цены на 7,9 тыс. наименований. Среднее снижение — 11%, по жизненно важным препаратам — до 20% и более", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, регистрация лекарств ускорена: принцип "единого окна", для препаратов из США, ЕС, Японии и Великобритании — до 15 рабочих дней.

Внедрены маркировка лекарств и выдача через "Социальный кошелёк" — без бумажных справок, по QR-коду, быстро и прозрачно.

Экономия закупок составила 75 млрд тенге, впервые сформирован неснижаемый запас лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями.