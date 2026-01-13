В ближайшие три года в Казахстане планируется установить более 3,6 млн "умных" счетчиков воды, что позволит оптимизировать расходы воды и увеличить срок службы оборудования, передает BAQ.KZ.



На заседании Правительства вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов подчеркнул, что цифровизация является неотъемлемой частью модернизации систем водоснабжения и водоотведения и необходимым условием обеспечения устойчивой эксплуатации, системного управления, контроля и снижения потерь в коммунальной инфраструктуре.



По его словам, в связи с этим проводится работа по стандартизации требований к системам автоматизации (АСУ ТП) и приборам учета с технологией телеметрии для автоматического сбора показаний через каналы связи.

– Совместно с отечественными и международными экспертами проведена оценка деятельности водоканалов в 5 городах – в Астане, Шымкенте, Уральске, Экибастузе и Шахтинске. По ее итогам подготовлены рекомендации по оптимизации процессов и разработано техническое задание на подготовку технико-экономического обоснования, предусматривающее единые цифровые решения и поэтапность внедрения. Ведется работа с акиматами и субъектами естественных монополий по формированию заявок на приборизацию водоснабжения, — отметил он.

Инфографика: Правительство РК

Кроме того, в рамках Послания Главы государства от 8 сентября 2025 года поставлена задача по привлечению международного опыта и компетенций в водный сектор. В прошлом году подписаны меморандумы с крупными международными сетевыми операторами Veolia, Suez и Aqualia. Формат сотрудничества не предполагает передачу активов, а направлен на внедрение управленческих решений и передовых практик при сохранении государственного контроля. Также ведутся переговоры с рядом азиатских компаний, чтобы расширить опыт и компетенции в управлении водной инфраструктурой страны.