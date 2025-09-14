В Казахстане активно расширяется оборонно-промышленный комплекс. Сегодня в стране развиваются проекты не только по выпуску бронетехники, но и по созданию боевых модулей, радиолокационных систем, беспилотников, дорожно-строительной техники и боеприпасов полного цикла, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ключевым игроком в этой сфере является основанная в 2014 году компания “Kazakhstan Paramount Engineering” (KPE). На предприятии уже выпускают сотни бронированных машин в год, а также готовятся к запуску новых производственных линий с глубокой локализацией.

По данным компании, завод в индустриальном парке Астаны площадью 13,5 тыс. кв. м способен выпускать до 360 MRAP-автомобилей ежегодно. Здесь трудятся около 350 сотрудников – инженеры, механики, конструкторы, электрики. В планах – строительство нового завода по выпуску 10 тысяч грузовых автомобилей в год, запуск производства гражданской и военной электроники, а также реализация проекта "Аспанс" по выпуску артиллерийских боеприпасов полного цикла.

Технический директор KPE Мухтар Алмуханов пояснил, что эти проекты объединены в рамках холдинга “Barys Dynamics”, который ведёт работу сразу по нескольким направлениям:

Бронетехника. Выпуск машин от лёгких 4×4 до тяжёлых платформ 6×6 и 8×8 ("Barys 6×6", "Barys 8×8", "Barys 4×4"). В линейке также амфибийная техника "Terrex Barys А".

Военные системы и дроны. Производство боевых модулей "Сұңқар" и "Аңсар", радиостанций и оптико-электронных комплексов. Разрабатываются радары для обнаружения беспилотников и лазерное оружие для антидронных комплексов. Холдинг создаёт собственные ударные БПЛА дальностью до 40 км.

Грузовая и дорожно-строительная техника. Совместный проект с китайской XCMG. Завод на 10 тысяч единиц техники в год возводится с глубокой локализацией.

Боеприпасы. Проект "Аспанс" предусматривает строительство металлургического завода для корпусов, двух химзаводов по производству тротила и взрывчатых веществ, а также сборочного цеха. В рамках проекта появится более 3 тысяч рабочих мест.

"Мы создаём свои машины и технологии, инвестируем в R&D. Централизованное управление документацией и локальное производство ключевых компонентов обеспечивают независимость поставок и позволяют выпускать конкурентоспособную продукцию под брендом Made in Kazakhstan", – отметил Технический директор компании “Kazakhstan Paramount Engineering” Мухтар Алмуханов.

Сотрудники предприятия также подчеркивают важность локализации. Так, сборщик электрических систем Нуржан Калмаханулы рассказал, что на заводе проектируют и устанавливают все электрические системы бронемашин:

"Цех – это “мозг” техники. Мы проектируем всю электрическую систему, согласовываем её с заказчиком, используем отечественные комплектующие и собираем всё здесь", - говорит он.

По его словам, на производстве проходят практику студенты технических специальностей, а для сотрудников созданы комфортные условия.

"Здесь работают наши ребята. Все панели и даже микрочипы мы разрабатываем и собираем сами", – добавил он.

Стоит отметить, по итогам семи месяцев текущего года Астана заняла лидирующую позицию по объёму инвестиций в экономику. Прирост составил 42%, что соответствует 1,2 трлн тенге. Частные вложения увеличились на 25,4% и достигли 780 млрд тенге.

В своём Послании Президент подчеркнул особую роль обрабатывающей промышленности как сектора, формирующего экспортный потенциал, внедряющего новые технологии и создающего качественные рабочие места.

В 2024 году выпуск продукции в обрабатывающей промышленности вырос более чем на 10% и превысил 2,5 трлн тенге. В дальнейшем планируется увеличить объём ещё на 7% за счёт запуска новых производств, что позволит довести показатель до 2,6 трлн тенге.