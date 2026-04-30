Полиция задержала пару за незаконный интернет-бизнес
По данным следствия, они вербовали девушек и продавали видео порнографического характера через интернет.
В Казахстане задержали супружескую пару, подозреваемую в организации незаконных съёмок и распространении порнографического видео в интернете, передает BAQ.kz со ссылкой на Седьмой канал.
По информации источника, подозреваемые заранее распределили роли между собой.
Они занимались поиском и вербовкой молодых девушек модельной внешности, а также организацией помещений для съёмок.
Как отмечается, в этих помещениях создавались условия для производства видео.
После съёмок материалы распространялись через интернет за деньги.
"Роли между злоумышленниками были чётко распределены", - говорится в сообщении.
В настоящее время супруги задержаны.
По данному факту проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства и возможные участники схемы.
