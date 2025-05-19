Вице-министр финансов Даурен Темирбеков в кулуарах Мажилиса сообщил, что в рамках работы по выявлению неучтённых доходов в адрес казахстанских блогеров было направлено около 850 уведомлений от Комитета государственных доходов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Из них порядка 360 блогеров добровольно подтвердили свои доходы на сумму 10,5 млрд тенге. В результате уплачено 256 млн тенге налогов.

Работа с остальными продолжается.

"Кто-то еще не подошёл к сроку уплаты, кто-то, возможно, готовит документы. Мы продолжим работу и доложим итоги дополнительно", - сказал Темирбеков.

На вопрос журналистов, что будет с теми, кто не оплатит налоги, вице-министр напомнил, что в отношении них будут применяться меры, предусмотренные налоговым законодательством.

"Если потребуется, будут приняты меры принудительного взыскания", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что после первой волны уведомлений, отправленных в феврале, 63 блогера уже оплатили налоги на сумму 105 млн тенге.