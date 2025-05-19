360 казахстанских блогеров добровольно оплатили налоги на сумму 256 миллионов тенге
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Вице-министр финансов Даурен Темирбеков в кулуарах Мажилиса сообщил, что в рамках работы по выявлению неучтённых доходов в адрес казахстанских блогеров было направлено около 850 уведомлений от Комитета государственных доходов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Из них порядка 360 блогеров добровольно подтвердили свои доходы на сумму 10,5 млрд тенге. В результате уплачено 256 млн тенге налогов.
Работа с остальными продолжается.
"Кто-то еще не подошёл к сроку уплаты, кто-то, возможно, готовит документы. Мы продолжим работу и доложим итоги дополнительно", - сказал Темирбеков.
На вопрос журналистов, что будет с теми, кто не оплатит налоги, вице-министр напомнил, что в отношении них будут применяться меры, предусмотренные налоговым законодательством.
"Если потребуется, будут приняты меры принудительного взыскания", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что после первой волны уведомлений, отправленных в феврале, 63 блогера уже оплатили налоги на сумму 105 млн тенге.
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