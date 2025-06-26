Верховный Суд Казахстана частично отменил многомиллиардный штраф, наложенный на ТОО "Oxygenator" за якобы незаконную утилизацию отходов в Атырауской области. Скандальное дело о 37 миллиардах тенге вызвало серьезные вопросы у высшей судебной инстанции, передает BAQ.KZ.

Поводом для разбирательства стало предписание Департамента экологии Атырауской области, обвинившего компанию в уничтожении более 13 тысяч тонн отходов без соответствующих экологических разрешений. Специализированный суд по административным правонарушениям в Атырау ранее признал компанию виновной и оштрафовал её на рекордные 37,5 млрд тенге.

Однако Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда, изучив материалы дела, выявила ряд грубых процессуальных нарушений. У "Oxygenator" с декабря 2021 года было действующее экологическое разрешение на деятельность по обезвреживанию отходов, а также лицензия на работу с отходами физико-химическим методом объёмом до 35 тысяч кубометров в год.

Верховный Суд признал несостоятельными выводы местных судов о том, что компания действовала без разрешений. Пункты предписания Департамента, касающиеся этих обвинений, были признаны незаконными и отменены.

В то же время Верховный Суд подтвердил, что у компании имелись нарушения в части несоблюдения норм по лимитам накопления отходов и отсутствии утверждённой программы управления отходами, как того требует Экологический кодекс РК, вступивший в силу в 2021 году.

Что касается самого постановления о наложении штрафа, Верховный Суд отметил, что оно может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам. Таким образом, для "Oxygenator" остается возможность добиться полной отмены санкций.

Эксперты уже называют дело одним из самых громких экологических споров последних лет. Итоговое решение по размеру штрафа будет зависеть от пересмотра административного производства на местном уровне.