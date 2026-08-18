3,7 млн тенге взыскали после прекращения совместного бизнеса

Таразский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску ТОО «Б.» к гражданину Г. о взыскании денежных средств.

Как начался спор

В апреле 2025 года стороны заключили договор о совместной деятельности в сфере ремонта автотранспортных средств.

Компания предоставила помещение, а также приобрела и передала для работы инструменты и оборудование общей стоимостью 7,7 млн тенге.

Ответчик, в свою очередь, должен был непосредственно заниматься ремонтом грузовых автомобилей. Согласно договоренности, прибыль распределялась следующим образом: по 40% получали истец и ответчик, еще 20% направлялись на ремонт и обслуживание оборудования.

Почему договор расторгли

Впоследствии мужчина перестал выходить на работу и не направил предусмотренное договором письменное уведомление за месяц.

Компания неоднократно сообщала ему о нарушениях, а затем направила уведомление о расторжении договора. Получение этих уведомлений ответчик не отрицал.

После прекращения сотрудничества ТОО обратилось в суд и потребовало взыскать предусмотренные соглашением 50% стоимости приобретенного имущества.

Что решил суд

Ответчик иск не признал. Он утверждал, что считал заключенный договор трудовым. Вместе с тем мужчина подтвердил факт подписания соглашения и получения 40% прибыли от совместной деятельности.

Суд установил, что трудовой договор между сторонами не заключался. При этом ответчик действительно участвовал в совместной деятельности и получал предусмотренную договором долю прибыли.

Также суд пришел к выводу, что прекращение договора произошло из-за существенного нарушения его условий ответчиком. При этом стороны заранее согласовали последствия такого расторжения — выплату 50% стоимости имущества, приобретенного компанией.

В итоге суд взыскал с гражданина Г. в пользу ТОО «Б.» 3,7 млн тенге, а также государственную пошлину.

Решение суда вступило в законную силу.