Департамент полиции Карагандинской области провел масштабную оперативно-профилактическую операцию и выявил ряд нарушений миграционного законодательства, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МВД РК, в ходе операции сотрудники миграционной службы охватили 192 объекта недвижимости.

– Особое внимание было уделено адресам, где официально значились 4 644 гражданина Казахстана и 546 иностранцев. Проверки прошли как в многоквартирных жилых домах, так и в 11 социально значимых учреждениях (общежитиях и медицинских центрах). 37 объектов официально признаны “резиновыми квартирами”. В ходе мероприятия выявлен 441 факт правонарушения. 106 человек (103 гражданина РК и 3 иностранца) сняты с регистрационного учета. Все собственники проблемного жилья привлечены к ответственности, — сообщил начальник управления миграционной службы ДП Карагандинской области Арман Уалиев.

Стоит отметить, что для выявления нарушителей полицейские используют разные методы. Так, к примеру, владелец частного дома (индивидуальный предприниматель), предлагавший услуги по аренде и регистрации, был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей.

– На момент проверки 20 февраля по его адресу значился 21 человек. В итоге объявление удалено, один “жилец” выписан, а владелец привлечен к ответственности, – сообщили стражи порядка.

Помимо этого, в Шетском районе выявлен иностранный гражданин, незаконно пересекший государственную границу.