В Северо-Казахстанской области завершилось громкое дело о мошенничестве, жертвами которого стали 37 человек. Общий материальный ущерб составил свыше 100 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

4 апреля 2025 года Петропавловский городской суд вынес приговор двум жителям, обвинённым в мошенничестве в составе группы по предварительному сговору (ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК). Следствие установило, что они обманом и злоупотреблением доверием похитили крупные суммы у граждан региона.

Несмотря на представленные неопровержимые доказательства, подсудимые — "Б" и "Т" — отрицали вину и не раскаялись. Потерпевшие охарактеризовали их как умелых манипуляторов и просили назначить наказание в виде лишения свободы.

Суд согласился с позицией прокуратуры и приговорил обоих к реальному лишению свободы, а также постановил взыскать с них причинённый ущерб.

28 июля 2025 года апелляционная коллегия Северо-Казахстанского областного суда оставила приговор без изменений.