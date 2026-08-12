Рост производства без прибыли: что происходит на заводе полипропилена в Атырау

Завод Kazakhstan Petrochemical Industries в Атырауской области в 2025 году выпустил 375 тыс. тонн полипропилена и реализовал 365 тыс. тонн продукции. Выручка предприятия достигла 145,3 млрд тенге, однако себестоимость реализованной продукции составила 160,3 млрд тенге. По итогам года чистый убыток составил 71,5 млрд тенге. Корреспондент BAQ.KZ разобралась, почему при росте производства предприятие пока остаётся в минусе и как эти показатели объясняют в «КазМунайГазе».

ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» производит полипропилен в Атырауской области. Проект создавался для переработки сырья с месторождения Тенгиз и изначально рассчитан на производство 500 тыс. тонн полипропилена в год. Полноценная эксплуатация комплекса началась в ноябре 2024 года после завершения испытаний и получения лицензии.

Завод производит больше, но пока остаётся в минусе

В 2025 году продажи предприятия заметно выросли. Доходы от реализации полипропилена составили 145,3 млрд тенге против 26,2 млрд тенге годом ранее. За год компания реализовала 365 тыс. тонн продукции против 166 тыс. тонн в 2024 году.

При этом себестоимость реализованной продукции составила 160,3 млрд тенге. Таким образом, по данным отчётности, себестоимость реализованной продукции в 2025 году превысила доходы от её реализации.

Крупнейшие статьи затрат пришлись на сырьё и материалы, износ и амортизацию оборудования, техническое обслуживание, электроэнергию и оплату труда.

На это ранее обратил внимание эксперт нефтегазовой отрасли Аскар Исмаилов в своём Telegram-канале PACE.

«В 2025 году на каждый 1 тенге выручки приходилось примерно 1,10 тенге производственной себестоимости. И это ещё до административных расходов, сбыта и обслуживания долгов», – написал Исмаилов.

По его расчётам, валовая рентабельность изменилась с плюс 7,8% в 2024 году до минус 10,3% в 2025-м.

«То есть масштабирование выпуска ухудшило удельную экономику производства. Это может быть связано с энергозатратами, технологическими потерями, логистикой или низкими отпускными ценами. Точную причину должны раскрывать примечания к себестоимости», – отметил эксперт.

На финансовые расходы пришлось почти 79 млрд тенге

На итоговый результат предприятия влияет и обслуживание долгов.

В 2025 году финансовые расходы KPI достигли 78,9 млрд тенге. Основная часть – около 57 млрд тенге – пришлась на проценты по займу Государственного банка развития Китая. Ещё 9,5 млрд тенге составили проценты по займу ПАО «СИБУР Холдинг», 5,5 млрд – по займу Евразийского банка развития и 4,2 млрд тенге – по займу КМГ.

«Это указывает на чрезвычайно тяжёлую долговую нагрузку. Для полноценной оценки необходимо изучить примечание №20: структуру займов, процентные ставки, валюту долгов, сроки погашения и наличие гарантий государства», – написал Исмаилов.

По данным отчётности, совокупная балансовая стоимость займов KPI на конец 2025 года составляла около 1,218 трлн тенге против 1,181 трлн тенге годом ранее.

Почему убыток сократился

Несмотря на высокие расходы, чистый убыток предприятия за год уменьшился почти втрое – с 224,3 млрд тенге в 2024 году до 71,5 млрд тенге в 2025-м. Одновременно чистый отток денежных средств от операционной деятельности сократился с 61 млрд до 39,8 млрд тенге.

На итоговый финансовый результат также существенно повлияла курсовая разница. В 2025 году она принесла KPI 31,6 млрд тенге прибыли, тогда как годом ранее курсовая разница, напротив, дала убыток в 156,5 млрд тенге. В отчётности указано, что это было связано в основном с переоценкой займов и кредиторской задолженности в долларах США.

«Поэтому снижение чистого убытка нельзя считать полноценным финансовым оздоровлением. В 2025 году экономика основного производства и долговая устойчивость продолжили ухудшаться», – считает Исмаилов.

Что говорят в «КазМунайГазе»

В «КазМунайГазе» считают, что финансовые показатели предприятия необходимо рассматривать вместе с тем, как постепенно увеличивается загрузка завода.

«Что касается производственных показателей, то выпуск полипропилена наращивался поэтапно: около 180 тыс. тонн в 2023 году, 249 тыс. тонн – в 2024 году и 375 тыс. тонн – в 2025 году. В 2026 году планируется выйти на 450 тыс. тонн готовой продукции. По мере освоения производства завод осуществляет выпуск новых марок полипропилена, оптимизирует технологические режимы и проводит комплекс мероприятий по повышению эффективности использования сырья и оборудования», – сообщили в КМГ.

В компании также указывают на улучшение операционных показателей.

«Операционная эффективность предприятия демонстрирует позитивный тренд: показатель EBITDA вырос с -1 млрд тенге в 2024 году до +34 млрд тенге в 2025 году при маржинальности EBITDA на уровне 24%», – говорится в ответе КМГ.

В КМГ рост EBITDA рассматривают как положительную динамику операционной эффективности предприятия. При этом чистый финансовый результат по итогам года остаётся отрицательным.

Почему показатели двух лет отличаются

В «КазМунайГазе» также объясняют, что 2024 и 2025 годы нельзя напрямую сравнивать по отдельным строкам отчётности.

До ноября 2024 года предприятие выпускало тестовую продукцию. Доходы и расходы от её реализации учитывались иначе, чем после полноценного запуска комплекса.

«Кроме того, прямой постатейный сравнительный анализ отчета о прибылях и убытках между периодами некорректен ввиду разной учетной базы. До ноября 2024 года предприятие работало в режиме выпуска тестовой продукции, поэтому, согласно примечаниям 18 и 19 отчетности, выручка в размере 73,8 млрд тенге и себестоимость в размере 60,3 млрд тенге этого периода отражались в прочих доходах и расходах, а не в строках основной реализации», – говорится в ответе КМГ.

Таким образом, прямое сопоставление выручки за 2024 и 2025 годы требует учитывать изменение порядка отражения продукции в отчётности: до ноября 2024 года продажи тестовой продукции учитывались в составе прочих доходов.

Сказались и мировые цены

Ещё одним фактором в КМГ называют ситуацию на мировом рынке полипропилена.

«Формирование финансовых результатов 2025 года происходило на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры: на мировом рынке полипропилена наблюдался выраженный «медвежий» тренд, сопровождавшийся снижением цен на 8–15% в ключевых регионах из-за ввода новых мощностей в Азии и общего ослабления спроса. Несмотря на это, благодаря использованию долгосрочных контрактов на поставку сырья предприятие сохранило экономическую устойчивость», – сообщили в КМГ.

В 2025 году KPI реализовал 365 тыс. тонн продукции. При этом в августе завод незапланированно останавливался на 29 дней. В отчётности также говорится о долгосрочных контрактах гарантированной реализации с целевым объёмом 500 тыс. тонн в год.

Куда продают полипропилен

В 2025 году крупнейшим рынком для KPI стала Европа – выручка от поставок туда составила 40,6 млрд тенге. Далее следуют Россия – 31,8 млрд, Турция – 27,6 млрд, Китай – 26,2 млрд и Казахстан – 19,1 млрд тенге.

В «КазМунайГазе» отмечают, что география поставок продолжает расширяться.

«На внутреннем рынке РК реализация полипропилена с 2024 года идет по ценам ниже импортных альтернатив, а в июне 2026 года KPI дополнительно снижал цены для поддержки местных переработчиков. За январь-июнь 2026 года на европейский рынок отгружено 91,4 тыс. тонн полипропилена премиум-качества. Помимо Европы, целевые марки KPI продолжают поставляться в Турцию и Россию. Переходные (нецелевые) марки полипропилена направляются в Китай», – сообщили в компании.

Финансовая отчётность показывает, что KPI наращивает выпуск и продажи, однако по итогам 2025 года предприятие остаётся убыточным.

На конец года дефицит капитала составлял 315,95 млрд тенге, а краткосрочные обязательства превышали краткосрочные активы почти на 64 млрд тенге. В отчётности также говорится о необходимости рефинансирования части долгов.

При этом в документе указано, что КМГ имеет возможность и намерение оказывать предприятию финансовую поддержку.

Дальнейшая финансовая динамика KPI будет зависеть от того, как рост загрузки предприятия отразится на себестоимости, долговой нагрузке и итоговом финансовом результате.