Учитель – это не только профессия, но и миссия, след которой остаётся в сердцах учеников на долгие годы. Встречи выпускников, благодарные слова в соцсетях и сияющие глаза детей — всё это лучшее доказательство того, что настоящий педагог продолжает жить в памяти учеников даже спустя десятилетия.

Наш собеседник – Нина Васильевна Губская - учитель математики с 38-летним стажем, для которого школа стала не просто местом работы, а второй семьёй. Она признаётся: путь в профессию был вовсе не мечтой детства, а естественным продолжением любви к точным наукам и вдохновения, подаренного своим учителем. Но однажды встав у школьной доски, она осталась верна этому делу на всю жизнь.

- Нина Васильевна, помните ли вы свой первый урок и какие эмоции испытывали тогда?

- Конечно, помню. Первый урок был в пятом классе городской средней школы 58 на педагогической практике на пятом курсе университета по теме " Отрицательные числа". Но там было всё под контролем, присутствовали преподаватель из университета, учитель-наставник из школы. А вот когда после окончания университета вернулась в свою родную Куу-Чекинскую школу, то на первом уроке я испытала страх. Это был урок алгебры в 8 А классе, передо мной сидело 30 девочек и мальчиков, которые были всего на 8 лет младше меня, а некоторые и на 5-6 ( в те далёкие времена учеников оставляли на повторный год обучения).

- Что подтолкнуло вас стать учителем? Был ли человек, который вдохновил вас на эту профессию?

- Честно говоря, я никогда не мечтала стать учителем. Просто очень любила и имела отличные знания по математике, благодаря моему прекрасному учителю Галине Сергеевне Сурковой. Вот и решила после окончания школы поступать на математический факультет вновь образованного университета.

- Что для вас значит, когда ученики спустя десятилетия приходят и говорят: "Спасибо, вы изменили мою жизнь"?

- За 38 лет работы в школе у меня было 6 выпусков, и только одна ученица Камила Хайрулина выбрала профессию учителя, да и то не математики, а начальных классов. Но зато очень много моих выпускников окончили технические ВУЗы, для поступления и обучения в которых нужен был мой предмет. И естественно они при встрече или соцсетях меня благодарят.

- Что для вас было самым трудным и самым радостным в профессии?

- Самым трудным для меня всегда было общение с родителями, а самым радостным - видеть благодарность и любовь в глазах учеников и встречаться с ними спустя много лет. Те ребята восьмиклассники, у которых я проводила свой первый урок в школе дружат и общаются о сих пор. Они каждые 5 лет организовывают в первую субботу августа в родной школе встречи, на которые приезжают не только из Казахстана, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Я не была их классным руководителем, просто учителем-предметником, но они постоянно меня приглашают на эти встречи. В этом году мы с ними 9 августа отметили уже 45-летие окончания школы.

- Чему вы сами научились у своих учеников?

- От своих учеников научилась, я считаю, вечной молодости.

Заканчивая нашу беседу, хочется отметить: самое ценное для учителя — это не награды и не громкие слова, а тёплые встречи с выпускниками, которые спустя десятилетия помнят её уроки и приглашают разделить с ними радость новых встреч. И это, пожалуй, главное признание в профессии: когда учеников объединяют не только воспоминания о школьных годах, но и благодарность к учителю, который однажды помог им поверить в свои силы.