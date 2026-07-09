38 попыток вывоза незадекларированной валюты пресекли на границе Казахстана

Пограничная служба КНБ выявила 38 случаев попыток вывоза из Казахстана незадекларированных денежных средств.

Как сообщили в ведомстве, с 30 июня по 7 июля при прохождении пограничного контроля у граждан были обнаружены наличные деньги на общую сумму более 636 млн тенге.

Один из крупных фактов зафиксировали на автомобильном пункте пропуска "Кордай" в Жамбылской области. Во время проверки багажа у иностранного гражданина обнаружили 350 тысяч долларов США – это около 170 млн тенге.



По всем выявленным фактам материалы переданы в компетентные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения.

В Пограничной службе напомнили, что при вывозе наличных денежных средств за пределы Казахстана необходимо соблюдать требования законодательства. Без декларирования запрещен вывоз суммы, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.