38 попыток вывоза незадекларированной валюты пресекли на границе Казахстана
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Пограничная служба КНБ выявила 38 случаев попыток вывоза из Казахстана незадекларированных денежных средств.
Как сообщили в ведомстве, с 30 июня по 7 июля при прохождении пограничного контроля у граждан были обнаружены наличные деньги на общую сумму более 636 млн тенге.
Один из крупных фактов зафиксировали на автомобильном пункте пропуска "Кордай" в Жамбылской области. Во время проверки багажа у иностранного гражданина обнаружили 350 тысяч долларов США – это около 170 млн тенге.
По всем выявленным фактам материалы переданы в компетентные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения.
В Пограничной службе напомнили, что при вывозе наличных денежных средств за пределы Казахстана необходимо соблюдать требования законодательства. Без декларирования запрещен вывоз суммы, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.
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