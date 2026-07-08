В школах Казахстана внедрят новую систему медицинских осмотров
Результаты осмотров переведут в цифровой формат, а за выполнением рекомендаций врачей будут следить школьные медсестры.
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В Казахстане изменят систему медицинского сопровождения школьников. Министерство здравоохранения внедряет новый стандарт школьной медицины, который должен сделать профилактические осмотры более качественными и помочь выявлять заболевания у детей на ранней стадии, передает BAQ.KZ.
Главное изменение – результаты медицинских осмотров будут переводить в цифровой формат. Это позволит врачам и родителям быстрее получать информацию о состоянии здоровья ребенка и не терять данные обследований.
Если во время осмотра у школьника обнаружат заболевание или факторы риска, его не оставят без внимания. Для каждого ребенка составят дальнейший план наблюдения и лечения. Следить за тем, чтобы рекомендации врачей выполнялись, будет школьная медицинская сестра.
Родители также будут своевременно получать информацию о результатах обследований и о том, какие дополнительные обследования или консультации необходимо пройти.
Кроме того, Минздрав планирует обучить более 2 тысяч школьных медсестер новым методам проведения профилактических осмотров. Они будут помогать врачам во время обследований по таким направлениям, как хирургия, офтальмология, оториноларингология и стоматология.
"Сегодня важно не просто проводить профилактические осмотры, а обеспечить их высокое качество. Для этого необходимо обучить медицинских работников новым подходам и обеспечить их современными диагностическими инструментами", – отметила директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава Магрипа Ембергенова.
В министерстве считают, что новые правила помогут быстрее выявлять проблемы со здоровьем у школьников и вовремя начинать лечение.
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