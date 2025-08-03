В Карагандинской области этому направлению уделяется особое внимание. Сегодня здесь культивируются 11 национальных видов спорта: тоғызқұмалақ, саят, байге, жекпе-жек, қазақ күресі, асық ату, теңге алу, аударыспақ, көкпар, жамбы ату и дәстүрлі садақ ату, передает BAQ.KZ.

В Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области сообщили, что в регионе растёт интерес к национальным видам спорта. В настоящее время число занимающихся превысило 38 тыс. человек. В национальную сборную страны входят 36 спортсменов из Карагандинской области.

"Так, на базе детско-юношеской спортивной школы по национальным видам спорта ведётся подготовка по шести направлениям: конкур, аударыспақ, тоғызқұмалақ, дәстүрлі садақ ату, бәйге и жамбы ату. Здесь обучаются около 400 детей и подростков под руководством 20 тренеров, половина из которых работают на постоянной основе. Системную работу ведёт и областная Ассоциация национальных видов спорта, в которую входят шесть федераций, охватывающих 11 дисциплин", – отметили в управлении.

Активно работает спортивный клуб "Көкпар", в котором задействовано 14 инструкторов-спортсменов и два тренера.

В этом году в области уже проведено 23 соревнования по национальным видам спорта, в которых участвовало около 2500 человек. Кроме того, 298 спортсменов представили регион на 34 республиканских соревнованиях, завоевав 15 золотых, 14 серебряных и 25 бронзовых медалей.

В июне стартовал сезон соревнований по национальным видам спорта. Открытие было масштабным – собралось более 400 спортсменов из всех городов и районов региона. В июле состоялся традиционный IV областной фестиваль национальных видов спорта. Его цель – пропаганда здорового образа жизни, воспитание молодёжи в духе национальных ценностей и проведение отборочного этапа к VIII Республиканским сельским спортивным играм "Ақбидай", которые пройдут в сентябре в Алматинской области. Победители фестиваля будут представлять Карагандинскую область на республиканском уровне.

"На август запланированы ещё турниры. В сентябре также масштабно проведут закрытие сезона", - добавили в управлении.

Напомним, на IV заседании Национального курултая 14 марта 2025 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: "Национальные виды спорта – неотъемлемая часть нашей культурной идентичности и важный элемент воспитания здоровой нации".

В июне этого года вступил в силу обновлённый закон "О физической культуре и спорте", где в перечень приоритетных включены национальные виды спорта.

Это открывает новые возможности для их системного развития, финансирования и поддержки на уровне высших достижений.