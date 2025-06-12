38 участков с драгоценными и цветными металлами нашли в Казахстане
Среди них также редкоземельные металлы.
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В 2024 году в Казахстане во время геологических исследований нашли 38 новых участков, где могут быть полезные ископаемые. Это редкоземельные металлы, цветные и драгоценные металлы, а также нефть и газ, передаёт BAQ.KZ.
"К концу 2026 года планируется полностью изучить 2,2 миллиона квадратных километров территории Казахстана. Сейчас уже исследовано 2 миллиона 14 тысяч квадратных километров. Только в 2024 году геологи добавили к этому ещё 104 тысячи квадратных километров", - рассказали в Минпромышленности.
Они подчеркнули, что участок Куйректыколь в в Каркаралинским районе Карагандинской области оказался перспективным. Здесь нашли хорошие запасы редкоземельных металлов. Теперь эти земли передадут в разработку – компании смогут получить лицензии и начать разведку.
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