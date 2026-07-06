380 тысяч зарубежных туристов посетили Астану в 2025 году

1,6 млн туристов, рекордные инвестиции и насыщенный календарь крупных международных мероприятий — ко Дню столицы Астана подтверждает статус одного из самых динамично развивающихся туристских центров региона.

Как информирует министерство туризма и спорта, по итогам 2025 года туристский поток в Астану достиг 1,6 млн человек, включая более 380 тыс. зарубежных туристов. Положительная динамика сохранилась и в 2026 году: по итогам первого квартала столицу посетили 352,2 тыс. туристов, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 67,9 тыс. составили иностранные гости. Наиболее активно столицу посещают путешественники из России, Китая, Турции, Германии и США. При этом растет интерес к Астане со стороны туристов из Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

Высокую динамику сохраняет и инвестиционная активность. По итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал туристской отрасли достиг рекордных среди регионов Казахстана 438,3 млрд тенге. За январь–май текущего года этот показатель составил уже 250 млрд тенге — в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В столице реализуются 33 инвестиционных проекта общей стоимостью 265,7 млрд тенге, включая строительство новых гостиниц международных брендов, развитие экотуризма и современной туристской инфраструктуры.

Одним из ключевых факторов роста остается событийный туризм. Только за первые три месяца 2026 года в Астане состоялось более 300 мероприятий, 11 из которых имеют международный статус. Впереди — этно-гастрофестиваль BaiQymyz, Comic Con Astana, международный турнир «Игры будущего» и концерт Энрике Иглесиаса, которые привлекут тысячи гостей из Казахстана и зарубежных стран.

Столица последовательно усиливает свое международное присутствие. В 2026 году Астана была представлена на крупнейших туристских выставках Германии, Китая и Южной Кореи, провела роуд-шоу в России и вступила сразу в три международные туристские организации. Продолжается развитие туристской инфраструктуры, открываются новые музеи, совершенствуются цифровые сервисы, городская навигация и условия для комфортного пребывания гостей.