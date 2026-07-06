На похоронах Али Хаменеи прозвучали призывы убить Трампа

Во время похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране религиозный певец Мохаммад Расули публично призвал к убийству президента США Дональда Трампа. Во время выступления он заявил, что убийство Трампа является «долгом» после гибели Хаменеи, а также спросил у собравшихся, почему американский лидер «все еще жив».

Его слова сопровождались аплодисментами и лозунгами «Смерть Америке» и «Смерть Израилю». По данным СМИ, на церемонии также были замечены плакаты с призывами к расправе над Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Над молитвенным комплексом подняли красный флаг, который в шиитской традиции символизирует кровную месть.

Призывы прозвучали на фоне подготовки нового раунда переговоров между США и Ираном. Накануне Дональд Трамп сообщил, что переговоры отложены на неделю из-за траурных мероприятий, и вновь предупредил Тегеран о жестком ответе в случае покушения на него.