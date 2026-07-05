Пропавшую на берегу Иртыша девушку нашли с помощью дрона с громкоговорителем
Спасательная операция завершилась успешно благодаря беспилотнику, оснащенному системой голосового оповещения.
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Спасатели МЧС с помощью беспилотного летательного аппарата с громкоговорителем нашли девушку, пропавшую во время отдыха на берегу реки Иртыш в Павлодарской области.
По данным ведомства, сообщение о пропаже поступило на пульт 112 около полудня. Заявительница сообщила, что накануне вечером компания отдыхала с ночевкой в районе Лодочной станции возле села Павлодарское. Утром одну из девушек найти не удалось, а самостоятельные поиски результата не принесли.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Для обследования местности был задействован беспилотник, оснащенный громкоговорителем.
Во время поисков спасатели неоднократно обращались к пропавшей через систему голосового оповещения. Услышав обращения, девушка 2003 года рождения откликнулась и начала двигаться навстречу поисковой группе, благодаря чему ее местонахождение удалось быстро установить.
После завершения поисковой операции девушку передали сотрудникам полиции. Медицинская помощь ей не потребовалась.
В МЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха на природе, не уходить в одиночку, сообщать близким о своем местонахождении и иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон.
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