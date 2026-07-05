Шоу с дрифтом у «Астана Арены» закончилось арестом

В Астане суд арестовал на 15 суток водителя, устроившего дрифт на парковке спортивного комплекса «Астана Арена». Как сообщили в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны, мужчину привлекли к ответственности по части 1 статьи 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство»). Суд установил, что водитель умышленно выполнял элементы дрифта, допуская неуправляемый занос автомобиля и движение по круговой траектории.

По версии суда, такими действиями он демонстративно нарушил общественный порядок и создал угрозу безопасности окружающих. Отмечается, что обстоятельства правонарушения подтверждаются видеозаписью, полученной сотрудниками патрульной полиции во время несения службы. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. При назначении наказания суд учел умышленный и демонстративный характер нарушения, публичную демонстрацию противоправного поведения, а также то, что действия водителя сопровождались грубым нарушением правил дорожного движения и создавали угрозу безопасности участников дорожного движения.

В итоге суд назначил ему максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — административный арест сроком на 15 суток. Постановление суда пока не вступило в законную силу.