США и Иран возобновят переговоры после похорон Хаменеи

США и Иран намерены возобновить переговоры при посредничестве Пакистана после завершения траурных мероприятий по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает Al Arabiya. По данным телеканала, на встрече планируется обсудить санкционную политику, разморозку иранских активов и вопросы, связанные с ядерной программой Тегерана.

Состав иранской делегации будет определен после завершения церемонии прощания с Хаменеи. Переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном остается нестабильным. Ранее стороны при посредничестве Пакистана согласовали дорожную карту для достижения соглашения и создание координационного механизма, однако после этого обменялись взаимными ударами и обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Церемония прощания с Али Хаменеи проходит в Тегеране и завершится его похоронами 9 июля в Мешхеде. В траурных мероприятиях принимает участие делегация Казахстана во главе с министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым.