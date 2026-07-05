Троих пропавших по дороге к Бекет-Ата нашли живыми в Мангистауской области
Автомобиль с людьми застрял в болотистой местности, из-за чего они не смогли выйти на связь.
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В Бейнеуском районе Мангистауской области благополучно завершились поиски трех человек, пропавших во время поездки к подземной мечети Бекет-Ата. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.
По информации Lada.kz, автомобиль, в котором находились жители области, был обнаружен примерно в 35 километрах от местности Кыдырша ата. Машина застряла в болотистой местности, из-за чего люди не смогли продолжить путь и связаться с родственниками или экстренными службами.
Первыми автомобиль обнаружили сотрудники Бейнеуского районного отдела полиции — участковый инспектор полиции Нуржигит Базарбаев и старший инспектор отдела административной полиции Бауыржан Нурмуханбетов.
В настоящее время найденных граждан доставляют в село Акжигит, где они пройдут медицинское обследование для оценки состояния здоровья.
В департаменте полиции отметили, что поисковая операция завершилась успешно благодаря слаженной работе сотрудников полиции, подразделений ДЧС и других задействованных служб.
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