Троих пропавших по дороге к Бекет-Ата нашли живыми в Мангистауской области

В Бейнеуском районе Мангистауской области благополучно завершились поиски трех человек, пропавших во время поездки к подземной мечети Бекет-Ата. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

По информации Lada.kz, автомобиль, в котором находились жители области, был обнаружен примерно в 35 километрах от местности Кыдырша ата. Машина застряла в болотистой местности, из-за чего люди не смогли продолжить путь и связаться с родственниками или экстренными службами.

Первыми автомобиль обнаружили сотрудники Бейнеуского районного отдела полиции — участковый инспектор полиции Нуржигит Базарбаев и старший инспектор отдела административной полиции Бауыржан Нурмуханбетов.

В настоящее время найденных граждан доставляют в село Акжигит, где они пройдут медицинское обследование для оценки состояния здоровья.

В департаменте полиции отметили, что поисковая операция завершилась успешно благодаря слаженной работе сотрудников полиции, подразделений ДЧС и других задействованных служб.