Вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс в ходе отчётной встречи с жителями столицы озвучил актуальные данные о запасах топлива в Астане. По его словам, на сегодняшний день город обеспечен бензином марки Аи-92 и дизельным топливом на 39 суток, передает BAQ.KZ.

"Запасы топлива достаточны. Мы продолжаем ежедневный мониторинг совместно с акиматом и антимонопольными органами", - отметил Бакытжан Ильяс.

Согласно озвученным данным, этот объём позволяет городу функционировать в штатном режиме даже при возможных сбоях поставок. Однако в условиях сезонной нагрузки и роста числа автомобилей запас в 39 дней требует регулярного пополнения и координации с поставщиками.

Что предпринимается?

1. Введён запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов за пределы страны — для стабилизации внутреннего рынка.

2. В городе действуют 73 автогазозаправочные станции и 6 газонаполнительных пунктов, что позволяет гибко управлять логистикой.

3. Цены на сжиженный нефтяной газ (СУГ) в рознице удерживаются на уровне 102 тенге за литр.

Министерство также заверило, что продолжает работу по мониторингу цен, отслеживанию запасов и обеспечению топливной устойчивости в преддверии осенне-зимнего периода.

При стабильном потреблении запас в 39 дней — это относительно безопасный буфер, однако любые перебои на нефтеперерабатывающих заводах или в цепочках логистики могут быстро изменить ситуацию.

Вице-министр подчеркнул, что ситуация находится под постоянным контролем, и в случае необходимости правительство готово оперативно реагировать.