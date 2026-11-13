Рельсы из Актобе и казахстанские шпалы: на чем строят «Бахты – Аягоз»

Новую железную дорогу к границе с Китаем строят на казахстанских материалах. Рельсы для линии «Бахты – Аягоз» поставит Актюбинский рельсобалочный завод, а шпалы, скрепления и стрелочные переводы закупают у отечественных производителей.

Шпалы и скрепления выпускают ТОО «RWS Binding», ТОО «Innotrack», ТОО «Fasteners 2metall» и ТОО «Магнетик», стрелочные переводы ТОО «Проммашкомплект». Материалы принимают и распределяют на станции Аягоз.

Ставку на отечественную продукцию в крупных стройках Глава государства обозначил в Послании народу Казахстана.

«В частности, нам следует обеспечить производство отечественных строительных материалов, металлоконструкций и инженерного оборудования, необходимых для реализации крупных инфраструктурных проектов», – заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Стройка длиной 303 км идет по графику. Земляное полотно отсыпано на 93%, это 36,8 млн из 39,5 млн кубометров. Остались в основном приграничная зона и станция Бахты. Сейчас верхний слой полотна выравнивают и проверяют, насколько плотно утрамбован грунт.

Из 267 водопропускных труб готовы 245, на 43 мостах из 47 идут работы. Балки для мостов отливают прямо на площадке, так быстрее и дешевле, чем везти их издалека.

Проект создаст около 1 300 рабочих мест. Из них 870 специалистов КТЖ наберет для обслуживания новой линии.

«Бахты – Аягоз» откроет третий железнодорожный переход на границе с Китаем. Он разгрузит Достык и Алтынколь, которые работают на пределе.

«В следующем году в нашей стране в эксплуатацию будет введена линия «Бахты – Аягоз», которая увеличит пропускную способность в направлении Китая на 20 миллионов тонн», – отметил Глава государства в Послании.

Закончить строительство на казахстанской стороне планируют в конце 2027 года.

Ранее BAQ.KZ писал, что земляные работы на линии «Бахты – Аягоз» были выполнены на 92%, а пропускная способность нового направления составит до 20 млн тонн грузов в год.