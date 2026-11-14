В роддоме Тараза за один день родились сразу четыре пары близнецов

В Таразе за одни сутки родились восемь малышей — четыре женщины стали мамами двойняшек. Необычное событие произошло в родильном отделении городской многопрофильной больницы и консультативно-диагностического центра.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, благополучные роды прошли благодаря совместной работе акушеров-гинекологов, неонатологов, акушерок, анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестёр.

Медицинские специалисты обеспечивали безопасность матерей и новорождённых на всех этапах родов. Для четырёх семей появление сразу двух малышей стало двойной радостью, а для медицинского коллектива — особенным событием.