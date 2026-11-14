В роддоме Тараза за один день родились сразу четыре пары близнецов
14 Ноября 2026, 00:23
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14 Ноября 2026, 00:2314 Ноября 2026, 00:23
79Фото: Минздрав РК
В Таразе за одни сутки родились восемь малышей — четыре женщины стали мамами двойняшек. Необычное событие произошло в родильном отделении городской многопрофильной больницы и консультативно-диагностического центра.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, благополучные роды прошли благодаря совместной работе акушеров-гинекологов, неонатологов, акушерок, анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестёр.
Медицинские специалисты обеспечивали безопасность матерей и новорождённых на всех этапах родов. Для четырёх семей появление сразу двух малышей стало двойной радостью, а для медицинского коллектива — особенным событием.
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