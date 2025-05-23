Сегодня во всех школах Казахстана прошёл Единый классный час под названием "Білімім – Отаныма", приуроченный к завершению учебного года. Министр просвещения Гани Бейсембаев поздравил 3,9 миллиона школьников страны с успешным окончанием 2024–2025 учебного года, передаёт BAQ.KZ.

Министр отметил, что уходящий год стал по-настоящему рекордным:

В стране открыто 257 новых школ — максимальное количество за один год.

Школьники завоевали 362 медали на международных олимпиадах, включая 41 золотую.

На чемпионате WorldSkills во Франции казахстанская сборная получила 7 медальонов отличия — впервые в истории.

"Все эти победы – результат системной работы над повышением конкурентоспособности казахстанских школьников на мировой арене", — подчеркнул министр.

Особое внимание было уделено успехам педагогов. Впервые сразу два учителя — Гульжанар Нурпеисова и Эльмара Траисова — были удостоены высокого звания "Қазақстанның Еңбек Ері".

"Вы – сердце всей системы. Ваш труд формирует не только академическую базу, но и характер, ценности, а самое главное – качество нации. Примите искреннюю благодарность за верность профессии, выдержку и каждый проведенный урок. Без вашей энергии, знаний и терпения этот год не был бы таким результативным", — подчеркнул министр, обращаясь к педагогам.

Также Гани Бейсембаев отметил принятые три ключевых закона по защите прав детей, как одно из главных достижений года.

В завершение глава Минпросвещения поблагодарил родителей за поддержку и пожелал выпускникам — 217 тысячам школьников и 173 тысячам студентов колледжей — успехов на новом жизненном этапе.