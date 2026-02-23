39,5 млрд тенге направят на расширение фармпроизводства в Шымкенте
Это позволит выпускать 38 видов лекарств.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Правительство РК одобрило Соглашение об инвестициях между Министерством здравоохранения РК и АО «Химфарм» по проекту «Обеспечение населения более доступными лекарственными препаратами и увеличение доли отечественного производства медикаментов в фармацевтической индустрии Республики Казахстан», передает BAQ.KZ.
Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РК Олжасом Бектеновым в рамках поручений Главы государства по увеличению доли казахстанского производства в фармацевтической отрасли.
Проект направлен на увеличение доли казахстанских товаропроизводителей, укрепление лекарственной безопасности страны и привлечение инвестиций. Соглашение стало стартом нового этапа крупного инвестиционного проекта Polpharma Santo в городе Шымкенте с созданием 300 новых рабочих мест.
Общий объем частных инвестиций составляет 39,5 млрд тенге, включая вложения в развитие научных исследований. К концу 2029 года планируется запуск первой очереди нового производства.
Новые мощности позволят выпускать 38 видов лекарств для лечения наиболее распространенных заболеваний — онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных и хронических, включая туберкулез. Производство будет соответствовать международным стандартам качества.
Проект соответствует стратегическим задачам государства, формирует устойчивую технологическую базу отрасли, направлен на обеспечение качества и доступности лекарственных средств для населения, а также на укрепление экспортного потенциала.
В целом в сфере производства фармацевтической продукции заключены 6 соглашений об инвестициях на сумму 316,3 млрд тенге, что свидетельствует о поступательном развитии отрасли, росте инвестиционной привлекательности, формировании устойчивой базы для локализации производства и укрепления лекарственной безопасности страны.
Самое читаемое
- В дендропарке Шымкента найдено тело
- Жителя Мангистау оштрафовали за использование поддельного диплома
- Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют открыть к лету
- Электросети Северного Казахстана на грани: износ оборудования достигает 97%, плана развития нет
- Модернизированную пожарную часть открыли в Жамбылской области