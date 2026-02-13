За последние три года венчурные инвестиции в ИИ-стартапы в Казахстане выросли с 14 до 73 миллионов долларов. В стране уже работает более 100 проектов в сфере искусственного интеллекта. К 2030 году планируется увеличить количество серверных стоек в дата-центрах с 4 000 до 20 000, а число граждан, обученных навыкам ИИ, довести до одного миллиона.

На фоне глобальной гонки между США, Китаем и Европейским союзом, где формируются многомиллиардные экосистемы, Казахстан заявляет о собственных амбициях. Может ли страна занять заметное место в мировой ИИ-архитектуре? Корреспондент BAQ.KZ решил разобраться, какие ресурсы уже есть и чего пока не хватает.

Есть база, но нужны мощности

Искусственный интеллект невозможен без развитой вычислительной инфраструктуры. Сегодня в Казахстане функционируют около 4 000 серверных стоек в государственных центрах обработки данных, что обеспечивает базовые потребности в хранении и обработке больших объёмов информации.

Однако потребности быстро растут: к 2030 году планируется увеличить этот показатель почти в пять раз - до 20 000 стоек. Такой рост обусловлен не только увеличением объёмов данных, но и потребностью в масштабных вычислениях для задач машинного обучения, аналитики и разработки прикладных ИИ-решений.

Сегодня в Астане уже создан суперкомпьютерный кластер Alem.Cloud, который используется для этих целей, обеспечивая возможность решать сложные задачи машинного обучения и анализа больших данных. Параллельно разрабатываются проекты по строительству новых коммерческих и государственных дата-центров. Общий объём частных инициатив в этой сфере оценивается примерно в 800 миллиардов тенге, что свидетельствует о серьёзном инвестиционном интересе к цифровой инфраструктуре страны.

Тем не менее, в глобальном масштабе Казахстан только начинает наращивать свои вычислительные мощности. Основная часть мировых ресурсов сосредоточена в США и Китае, что создаёт дополнительное давление на необходимость ускоренного строительства инфраструктуры и привлечения международных технологических партнёров.

«Ключевая задача заключается не столько в формальном освоении ИИ-технологий, сколько в их практическом внедрении в систему государственного управления, экономику и социальную сферу. Активная роль государства и развитая цифровая инфраструктура формируют благоприятные условия для масштабирования прикладных решений», — отмечает политолог Жанат Момынкулов.

Ставка на миллион специалистов

Если инфраструктура - это фундамент, то обучение специалистов можно назвать главным ресурсом отрасли. В этом направлении Казахстан поставил амбициозную цель: к 2030 году обучить навыкам работы с искусственным интеллектом до 1 000 000 человек. Уже сегодня базовое обучение прошли около 100 000 человек, что демонстрирует быстрый старт и растущую вовлечённость населения в цифровую трансформацию.

Для реализации этой задачи внедряются комплексные образовательные программы: машинное обучение, анализ данных и искусственный интеллект преподаются в десятках вузов страны. Параллельно создаются специализированные площадки, такие как центр ALEM AI, лаборатории при Astana Hub, стартап-инкубаторы и практические курсы для разработчиков. Такой подход обеспечивает сочетание теоретических знаний и практических навыков, необходимых для работы с современными ИИ-платформами.

При этом эксперты подчёркивают, что важен не только объём подготовки, но и её качество.

«Если концентрировать образовательные и научные ресурсы в специализированных центрах, создавать серии тренингов и практических лабораторий, можно подготовить сотни квалифицированных специалистов, способных внедрять и развивать ИИ-решения на высоком уровне. Это формирует прочную основу для отраслевого лидерства в регионе», — отмечает политолог Газиз Абишев.

В результате ежегодно на рынок труда будут выходить тысячи специалистов, способных работать с алгоритмами, большими данными и прикладными ИИ-платформами, что позволит Казахстану постепенно наращивать человеческий потенциал в одной из ключевых отраслей будущего.

Правила игры уже выданы

Напомним, в 2025 году в Казахстане принят Закон «Об искусственном интеллекте». Документ регулирует использование ИИ-систем, вводит классификацию по уровню риска и закрепляет требования к прозрачности алгоритмов и защите персональных данных.

Создан Национальный совет по развитию ИИ при Президенте РК. Его задача - формирование стандартов и координация развития отрасли.

По словам Жаната Момынкулова, правовая база становится фактором конкурентоспособности:

«Лидерство сегодня всё чаще определяется эффективностью имплементации. Цифровизация госуслуг, работа с большими массивами данных и автоматизация управленческих процессов создают готовую среду для широкого применения ИИ».

Однако бизнес-сообщество указывает и на необходимость дальнейшей адаптации законодательства - особенно в части доступа к данным и регулирования трансграничных цифровых сервисов.

Деньги: рост есть, масштаб - пока умеренный Финансовая динамика положительная, но по мировым меркам пока скромная.

За три года венчурные инвестиции в казахстанские ИИ-проекты выросли более чем в пять раз - с 14 до 73 миллионов долларов. Объём экспорта IT-услуг, включая решения на базе искусственного интеллекта, достиг 1 миллиарда долларов. Цель - довести показатель до 5 миллиардов.

Сегодня в стране действует более 100 ИИ-стартапов. Основные направления - автоматизация бизнес-процессов, промышленная аналитика, финтех-решения, логистика и цифровые сервисы для государства.

«Сочетание государственного финансирования, частных инвестиций и развития экспортного потенциала создаёт условия для устойчивого роста отрасли и регионального лидерства», — отмечает Газиз Абишев.

Ставка на практический эффект

Эксперты сходятся во мнении, что Казахстану сложно конкурировать с мировыми державами в создании фундаментальных ИИ-моделей. Вместе с тем страна имеет шанс занять узкую, но перспективную нишу в прикладных решениях, где внедрение технологий может дать ощутимый экономический эффект.

В числе таких направлений - цифровизация государственных услуг, финтех, агросектор, логистика и «умные города». Именно в этих областях внедрение ИИ не требует гигантских вычислительных мощностей, зато позволяет быстро оценить результаты и улучшить качество услуг для населения и бизнеса.

Кроме того, Казахстан обладает географической и стратегической гибкостью, которая открывает возможности для международного сотрудничества. Страна может выстраивать партнёрства с ЕС в сфере регулирования, с Китаем - в индустриальных решениях, с Южной Кореей и Сингапуром - в промышленном ИИ, с ОАЭ - в инвестиционных проектах. Такое сочетание позволяет выстраивать многовекторное развитие отрасли без полной зависимости от одного рынка или технологии.

При этом возникает вопрос: абсолютное лидерство или региональная специализация? Как отмечают эксперты, Казахстан вряд ли станет глобальным центром разработки базовых ИИ-моделей на уровне США или Китая. Зато при последовательной стратегии страна способна превратиться в региональный хаб прикладного искусственного интеллекта, где инновации интегрируются в экономику и социальные сервисы.

Фундамент для этого уже создаётся: инфраструктура наращивается, закон принят, кадровая стратегия сформирована, инвестиции растут. Следующий шаг - соединить все эти элементы в единый, работающий механизм, который позволит эффективно масштабировать решения и внедрять их в реальном секторе.

Именно от темпов реализации и согласованности действий будет зависеть, сможет ли Казахстан не просто участвовать в глобальной ИИ-гонке, но и занять в ней устойчивую нишу, обеспечив себе стратегическое преимущество в прикладных технологиях.