4 660 правонарушений выявлено в рамках «Таза Қазақстан» в Семее

С начала года ведётся масштабная работа по соблюдению правил благоустройства территорий и предотвращению фактов загрязнения мест общего пользования. Эти меры имеют особое значение в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», реализуемой по поручению Главы государства. Об этом сообщил заместитель начальника управления общественной безопасности Департамента полиции области Абай, подполковник полиции Мейрбек Нурекенов, передает BAQ.KZ.

Согласно статьям 505 и 434-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, всего выявлено 4 660 административных правонарушений. Из них 4 129 гражданам вынесены предупреждения.

В частности, по статье 505 составлено 4 292 протокола, из которых по 4 129 вынесены предупреждения, а 163 правонарушителя оштрафованы. По статье 434-2 оформлено 368 протоколов.

– На сегодняшний день в областном центре функционирует 1 931 камера видеонаблюдения, из них 1 013 направлены на обеспечение общественного порядка. С помощью этих камер выявлено 291 правонарушение, связанное с загрязнением общественных мест, все виновные лица привлечены к ответственности в рамках закона, – сообщил спикер.

В соответствии со статьей 57 Закона «О профилактике правонарушений» в местные исполнительные органы направлено 25 уведомлений о необходимости ликвидации несанкционированных свалок. В настоящее время соответствующие мероприятия проводятся в городе Семей, а также в Бескарагайском, Кокпектинском, Бородулихинском, Аксуатском районах, а также в районе Жанасемей.

Несмотря на это, на территории города Семей до сих пор не ликвидированы 2 несанкционированные свалки.

В акимате отметили, что экологические правонарушения – это не только нарушение закона, но и угроза окружающей среде, здоровью населения и будущим поколениям. Поэтому каждый гражданин должен ответственно относиться к защите природы и соблюдать требования законодательства. Охрана окружающей среды – наша общая обязанность.