Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова публично заявила о своем решении зарегистрировать волеизъявление в пользу посмертного донорства.

О своем решении глава Минздрава рассказала в Instagram, отметив, что считает важным открыто говорить о посмертном донорстве.

«Посмертное донорство — это возможность после смерти помочь тем, у кого есть шанс жить», — написала Акмарал Альназарова.

По ее словам, решение было принято давно. Министр подчеркнула, что говорит об этом не только как руководитель системы здравоохранения, но и как человек, который, как и любой другой, может однажды столкнуться с необходимостью принять подобное решение за себя или близкого.

В Казахстане около 184 тысяч человек уже зарегистрировали свое волеизъявление через eGov в отношении посмертного донорства. Число согласий продолжает расти.

При этом, по данным министра, сейчас трансплантации в стране ожидают 4 867 человек. Из них:

4 311 человек нуждаются в пересадке почки;

212 — сердца;

314 — печени;

30 — легких.

Акмарал Альназарова подчеркнула, что развитие посмертного донорства является не только задачей системы здравоохранения.