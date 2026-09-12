Министр здравоохранения заявила о решении стать посмертным донором
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Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова публично заявила о своем решении зарегистрировать волеизъявление в пользу посмертного донорства.
О своем решении глава Минздрава рассказала в Instagram, отметив, что считает важным открыто говорить о посмертном донорстве.
«Посмертное донорство — это возможность после смерти помочь тем, у кого есть шанс жить», — написала Акмарал Альназарова.
По ее словам, решение было принято давно. Министр подчеркнула, что говорит об этом не только как руководитель системы здравоохранения, но и как человек, который, как и любой другой, может однажды столкнуться с необходимостью принять подобное решение за себя или близкого.
В Казахстане около 184 тысяч человек уже зарегистрировали свое волеизъявление через eGov в отношении посмертного донорства. Число согласий продолжает расти.
При этом, по данным министра, сейчас трансплантации в стране ожидают 4 867 человек. Из них:
4 311 человек нуждаются в пересадке почки;
212 — сердца;
314 — печени;
30 — легких.
Акмарал Альназарова подчеркнула, что развитие посмертного донорства является не только задачей системы здравоохранения.
«Это вопрос доверия, открытого общественного диалога и осознанного решения каждого человека», — отметила министр.
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