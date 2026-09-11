С +32 до +16: резкое похолодание ожидается в Астане

Казгидромет представил декадный прогноз погоды для Астаны, Алматы и Шымкента на 11–20 сентября. В начале периода во всех трех городах сохранится по-летнему теплая погода, однако в столице уже с выходных ожидаются дожди и заметное похолодание. В Алматы осадки придут во второй половине декады, а в Шымкенте большую часть времени будет сухо и жарко.

В Астане – до +16 градусов

Самым теплым днем в столице станет 11 сентября: днем ожидается +30…+32 градуса, без осадков. При этом ветер будет усиливаться до 15–18 м/с.

Уже 12 сентября прогнозируются дождь и гроза, а температура опустится до +21…+23 градусов. 13 и 14 сентября днем будет всего +16…+18, ожидаются осадки, местами с грозами.

15 сентября дождь сохранится, затем 16 сентября ненадолго установится сухая погода и потеплеет до +22…+24 градусов. Но с 17 сентября дожди вернутся.

К концу декады станет еще прохладнее: ночью 19–20 сентября ожидается +6…+8 градусов, днем – около +17…+20.

В Алматы жара и грозы

В Алматы 11 сентября ожидается сухая погода и до +32…+34 градусов. До 14 сентября существенных осадков не прогнозируется, днем температура будет держаться в пределах +28…+32 градусов.

Первый дождь с грозой ожидается 15 сентября, порывы ветра могут достигать 12 м/с. 16–17 сентября вновь будет преимущественно сухо.

С 18 по 20 сентября в городе снова прогнозируются дожди и грозы. К 20 сентября дневная температура понизится до +25…+27 градусов, ночная – до +13…+15.

В Шымкенте – без осадков

В Шымкенте 11 сентября возможны кратковременный дождь и гроза, однако днем воздух прогреется до +32…+34 градусов.

С 12 по 19 сентября синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду. Днем температура будет колебаться от +27 до +33 градусов. Наиболее жарко ожидается 16–17 сентября – +31…+33.

В ночь на 20 сентября возможен дождь, при этом днем сохранится тепло – +28…+30 градусов.

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