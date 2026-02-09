Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование владельца сети "Актив Ломбард" и других причастных лиц, которые подозреваются в организации схемы выдачи микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной деятельности и легализации преступных доходов, передает BAQ.KZ со ссылкой на ведомство.

Масштабная схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины, была выявлена в сентябре прошлого года.

– Для придания деятельности видимости законности Койнов С.С. использовал подконтрольное ему ТОО "Актив Ломбард", обладавшее материально-технической базой и административными ресурсами, а также создал сеть аффилированных юридических лиц — ТОО "One Billion Sales", ТОО "The Best Seller" и ТОО "Shark in Sales", зарегистрированных на доверенных лиц и формально осуществлявших комиссионную торговлю Указанные компании действовали под единым брендом "Актив Маркет" и фактически использовались для выдачи микрокредитов под залог имущества по завышенным процентным ставкам. Комиссионные отделения располагались в тех же помещениях, что и филиалы ТОО "Актив Ломбард", а обслуживание клиентов осуществлялось одними и теми же сотрудниками, – отмечают в АФМ.

Договоры комиссии, заключаемые с клиентами, носили формальный и мнимый характер. Средняя ставка вознаграждения составляла от 1,73% до 2,07% в день, что значительно превышало установленные нормы (0,3% - в 5 раз) и влекло существенное нарушение прав граждан. В результате заключено более 1,9 млн договоров, а сумма преступного дохода превысила 19 млрд тенге.

– По версии следствия, с целью сокрытия источника происхождения преступных доходов Койнов С.С. разработал и реализовал многоуровневую схему их легализации. Для этого использовались фиктивные договоры с аффилированными компаниями, а также многократное перемещение денежных средств между банковскими счетами с последующим выводом в виде дивидендов на общую сумму свыше 5 млрд тенге. Кроме того, Койнов С.С. зарегистрировал ТОО "Zeus Co", формально осуществлявшее деятельность в сфере разработки программного обеспечения. Под видом оказания услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения с аффилированными компаниями заключены договоры с завышенной стоимостью, в результате чего на счета ТОО "Zeus Co" поступило 2,5 млрд тенге, из которых 2,2 млрд тенге перечислены Койнову С.С. в виде дивидендов, – сообщили в АФМ.

С санкции суда в целях конфискации наложен арест на движимое, недвижимое имущество, доли в уставном капитале, ювелирные изделия общей стоимостью 8,9 млрд тенге.

Среди арестованного имущества: 4 квартиры и 2 жилых дома в столице, 4 апартамента в ОАЭ, 6 автомашин, включая Lexus LX 600, Rolls Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Land Rover Range Rover Sport, а также денежные средства на депозитах в сумме 2,7 млрд тенге.

Койнов С.С. помещен под стражу. В отношении четверых его соучастников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.