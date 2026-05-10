Великие матери степи: женщины, воспитавшие героев Казахстана

Во второе воскресенье мая в Казахстане отмечают День матери — праздник, который в последние годы приобрёл особое значение не только как семейная дата, но и как часть государственной политики по укреплению института семьи и национальных ценностей. В 2023 году правительство официально перенесло празднование на второе воскресенье мая, приблизив казахстанскую традицию к международной. Подробнее о женщинах, которые воспитали героев, читайте в материале BAQ.KZ.

В истории Великой степи образ матери всегда занимал особое место — как хранительницы рода, воспитательницы будущих батыров, правителей, акынов и просветителей. Недаром в народе говорили: «Отец воспитывает сына, а мать — нацию».

Сегодня, когда в Казахстане всё чаще говорят о сохранении традиционных ценностей и воспитании молодёжи, к образам великих матерей прошлого вновь обращаются и общественные деятели, и педагоги, и представители власти.

Домалак ана — символ мудрости и духовного материнства

Одной из самых почитаемых женщин в казахской истории остаётся Домалак ана — Нурила Али Сыланкызы, супруга Байдибека бия. Её имя связано не только с материнством, но и с идеями единства, мудрости и духовной силы.

Мавзолей Домалак ана в Туркестанской области считается одним из сакральных мест Казахстана и ежегодно привлекает тысячи паломников. По преданиям, именно она смогла сохранить мир между родами и предотвратить междоусобные конфликты.

Образ Домалак ана сегодня активно используется и в культурной политике страны. В поздравлениях ко Дню матери акимы, общественные деятели и представители министерств регулярно называют её примером женщины, на которой держалась степь. Так, в 2025 году министр культуры и информации Аида Балаева напомнила, что Домалак ана, Умай ана, Айганым, Зере и другие женщины стали символами того, как материнская поддержка влияет на судьбы великих людей.

Зере и Улжан — женщины, воспитавшие Абая

Говоря о великих матерях Казахстана, невозможно не вспомнить Зере и Улжан — бабушку и мать Абая Кунанбаева.

Именно Зере, по воспоминаниям современников, привила будущему поэту любовь к народным сказаниям, легендам и устному творчеству. Она рассказывала ему эпосы и предания, формируя тот культурный фундамент, который позже нашёл отражение в произведениях Абая.

Мать поэта Улжан также сыграла огромную роль в его воспитании. Её мудрость, мягкость и уважительное отношение к людям нередко упоминаются исследователями как основа нравственного мировоззрения Абая.

Казахстанские историки и педагоги часто подчёркивают: феномен Абая невозможно рассматривать отдельно от женщин, которые окружали его в детстве. И это одна из ключевых особенностей казахской традиции — воспитание ребёнка всегда считалось делом не только родителей, но и всего рода.

Айганым — женщина, стоявшая рядом с Чоканом Валихановым

Особое место в истории занимает Айганым — бабушка великого учёного и путешественника Чокана Валиханова.

Она была образованной женщиной своего времени, поддерживала связи с представителями российской интеллигенции и уделяла большое внимание образованию внука. Историки отмечают, что именно Айганым создала в семье атмосферу уважения к знаниям и культуре.

Для XIX века это было редким явлением: женщина в степи не только управляла большим хозяйством, но и участвовала в общественной жизни, принимала политические решения и вела переписку с представителями власти.

Сегодня имя Айганым всё чаще звучит в школьных программах и просветительских проектах как пример образованной казахской женщины, сумевшей повлиять на развитие целого поколения.

Матери батыров и воинов

В казахской истории образ матери часто связан и с темой мужества. Именно матери провожали сыновей на войну, воспитывали в них чувство долга перед родом и землёй.

В народных преданиях сохранились истории матерей Кабанбай батыра, Богенбай батыра и других защитников степи. Женщины не только воспитывали будущих воинов, но и нередко сами становились моральными авторитетами рода.

Особенно ярко это проявилось в годы Великой Отечественной войны. Казахстанские матери отправляли сыновей на фронт, работали в тылу, поднимали хозяйство и фактически держали на себе семьи в тяжелейшие годы.

Сегодня тема матерей военного поколения остаётся частью патриотического воспитания. В казахстанских школах проходят классные часы, тематические выставки и уроки памяти, посвящённые роли женщин и матерей в истории страны.

Как сегодня рассказывают о великих матерях

В последние годы тема материнства всё активнее продвигается на государственном уровне. Министерство культуры и информации, образовательные учреждения и общественные организации проводят флешмобы, фестивали и просветительские акции.

В 2025 году глава Минкульта Аида Балаева запустила акцию #АнағаҚұрмет, призвав казахстанцев рассказывать истории о своих матерях и публиковать семейные воспоминания в социальных сетях.

Во многих школах ко Дню матери проводят открытые уроки, где детям рассказывают о Домалак ана, Зере, Айганым и других известных женщинах казахской истории. Через такие занятия педагоги пытаются не только познакомить школьников с историей, но и показать значение семьи и преемственности поколений.

Эксперты отмечают, что интерес к подобным темам связан с попыткой вернуть молодёжи понимание традиционных ценностей. В официальных материалах государственных органов День матери называют праздником, который помогает сохранять культуру, уважение к семье и национальные традиции.

Почему образ матери остаётся главным символом степи

Для казахской культуры мать всегда была больше, чем просто член семьи. Она считалась хранительницей языка, памяти рода, традиций и воспитания.

Именно поэтому имена великих матерей сохранились в народной памяти спустя столетия. Они не командовали армиями и не писали государственных указов, но именно через них формировались личности поэтов, ханов, батыров и просветителей.

И сегодня, несмотря на стремительно меняющееся общество, образ матери в Казахстане по-прежнему остаётся одним из самых уважаемых и объединяющих символов страны.