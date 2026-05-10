Двое школьников утонули в Талгарском районе Алматинской области

Дети находились в необорудованном для отдыха месте.

Сегодня 2026, 08:23
Фото: Pixabay.com

Трагедия произошла в Алматинской области вблизи села Жалқамыс Талгарского района. По предварительным данным, двое учащихся 9 класса отправились купаться на плотину «Саз Талгар», расположенную примерно в пяти километрах от населённого пункта, передает BAQ.KZ.

Как сообщил аким села Нурбол Ерикулы, купание в данном водоёме строго запрещено.

«Здесь купание запрещено, даже рыбалка не разрешена. Однако школьники, несмотря на ограничения, зашли в воду», — отметил он.

На берегу водоёма были обнаружены личные вещи подростков — одежда, телефон и велосипед.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области уточнили, что сообщение о происшествии поступило на линию 112. По информации ведомства, несовершеннолетние находились у водохранилища «Саз Талгар №2», в необорудованном для отдыха месте. В результате неосторожного поведения они упали в воду.

На место оперативно были направлены силы МЧС. В ходе поисково-спасательных работ тела подростков были обнаружены и извлечены из воды.

Спасатели призывают граждан строго соблюдать правила безопасности на водоёмах и не оставлять детей без присмотра.

 
 
 
 
 
