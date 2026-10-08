4 млн тенге на ставки вместо алиментов: что нашли прокуроры ЗКО

В Западно-Казахстанской области мужчина с 2024 года не платил алименты на ребенка, но за это время потратил около 4 млн тенге на ставки. После возбуждения уголовного дела он погасил задолженность в 2,6 млн тенге.

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Дело зарегистрировали по статье 139 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты алиментов. Уже во время расследования мужчина полностью рассчитался по долгу.

13 должников дошли до уголовной ответственности

Этот случай оказался далеко не единственным. С начала 2026 года в Западно-Казахстанской области к уголовной ответственности за неуплату алиментов привлекли 13 человек.

Всего после мер прокуратуры с должников взыскали более 250 млн тенге. Деньги предназначались более чем 600 детям.

Работу проводят совместно с Департаментом юстиции и Региональной палатой частных судебных исполнителей.

Куда обращаться, если алименты не взыскивают

С августа в области работает Call-центр для жалоб на действия или бездействие судебных исполнителей.

Номер телефона 8 708 024 89 30.

В прокуратуре сообщили, что взыскание задолженностей и привлечение неплательщиков к ответственности продолжится.